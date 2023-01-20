14:43 (мск), источник: РБК Life
«Как футбольный мяч с ногами». Обнаружена самая большая жаба в мире
Вес земноводного составляет почти 3 кг.
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В национальном парке Австралии обнаружили крупнейшую в мире тростниковую жабу. Смотрители сначала не могли поверить в находку из-за «чудовищных» размеров. Вес земноводного составляет почти 3 кг, сообщает BBC.
Жабе дали имя Тоадзилла. Земноводное сразу же изъяли из пруда и поместили в контейнер. Смотрители объяснили, что это уникальный экземпляр тростниковой жабы из-за ее размеров, но оставить Тоадзиллу они не могут. Этот вид является опасным для экосистем Австралии.
«Она выглядела почти как футбольный мяч с ногами. Такого размера жаба способна съесть все, что поместится у нее во рту, начиная от насекомых и заканчивая мелкими позвоночными», — отметили смотрители национального парка.
Численность земноводных в стране превышает 2 млрд особей. Этот вид ядовитый, а потому стал причиной локального вымирания некоторых хищников. Самка тростниковой жабы способна отложить до 35 тыс. яиц. Способность к размножению этого вида ученые назвали ошеломительной. После изучения гигантскую жабу усыпили, скоро ее передадут в музей Квинсленда.