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14:43 (мск), источник: РБК Life

«Как футбольный мяч с ногами». Обнаружена самая большая жаба в мире

Вес земноводного составляет почти 3 кг.

Источник: Queensland National Parks

В национальном парке Австралии обнаружили крупнейшую в мире тростниковую жабу. Смотрители сначала не могли поверить в находку из-за «чудовищных» размеров. Вес земноводного составляет почти 3 кг, сообщает BBC.

Жабе дали имя Тоадзилла. Земноводное сразу же изъяли из пруда и поместили в контейнер. Смотрители объяснили, что это уникальный экземпляр тростниковой жабы из-за ее размеров, но оставить Тоадзиллу они не могут. Этот вид является опасным для экосистем Австралии.

«Она выглядела почти как футбольный мяч с ногами. Такого размера жаба способна съесть все, что поместится у нее во рту, начиная от насекомых и заканчивая мелкими позвоночными», — отметили смотрители национального парка.

Источник: Queensland National Parks

Численность земноводных в стране превышает 2 млрд особей. Этот вид ядовитый, а потому стал причиной локального вымирания некоторых хищников. Самка тростниковой жабы способна отложить до 35 тыс. яиц. Способность к размножению этого вида ученые назвали ошеломительной. После изучения гигантскую жабу усыпили, скоро ее передадут в музей Квинсленда.

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