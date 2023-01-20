15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: почему мы лучше запоминаем эмоциональные события
Все дело в миндалевидном теле, гиппокампе и состоянии нашего здоровья.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Большинство людей очень четко помнят эмоциональные события, такие как день свадьбы, но до сих пор ученые не были уверены в том, по какому принципу человеческий мозг оставляет их в памяти. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behavior, Джошуа Джейкобс, доцент биомедицинской инженерии Колумбийской школы инженерных и прикладных наук, и его команда определили особый нейронный механизм, который помечает информацию ассоциациями для лучшего запоминания.
Команда выяснила, что высокочастотные мозговые волны в миндалевидном теле (центре эмоциональных процессов) и гиппокампе (центре процессов памяти) имеют решающее значение для улучшения памяти на эмоциональные стимулы. Нарушения в этом нервном механизме ухудшают ее, особенно в отношении эмоциональных маркеров.
Нарушения памяти, такие как слабоумие и психические расстройства — депрессия, тревога и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — также могут негативно воздействовать на процесс работы памяти. Понимание того, как мозг естественным образом выбирает и сохраняет информацию, может дать основу для разработки новых терапевтических подходов к укреплению процесса у тех, кто подвержен риску потери или нарушения регуляции памяти.
Большинство исследований нейронных механизмов проводится на животных, таких как крысы, поскольку подобные исследования требуют прямого доступа к органу для записи мозговой активности. Но трудно наблюдать или охарактеризовать такой сложный когнитивный феномен, как улучшение эмоциональной памяти, в исследованиях на животных.
Чтобы изучить этот процесс непосредственно у людей, ученые проанализировали данные экспериментов с памятью, проведенных над пациентами с эпилепсией, которым проводилась прямая внутричерепная запись мозга для локализации приступов и лечения. Во время этих экспериментов добровольцы запоминали списки слов, в то время как электроды, помещенные в их гиппокамп и миндалевидное тело, регистрировали активность мозга.
Систематически характеризуя ассоциации каждого слова, исследователи обнаружили, что участники запоминали более эмоциональные слова, такие как «собака» или «нож», лучше, чем нейтральные слова, например, «стул». Ученые выявили этот паттерн в наборе данных 147 пациентов и нашли четкую связь между улучшенной памятью участников на эмоциональные слова и преобладанием в их мозгу высокочастотных мозговых волн в цепи миндалины-гиппокампа.
Используя те же принципы, что применяются в экспериментах с животными, команда Джейкобса обнаружила, что ослабления памяти влияют на эмоциональное восприятие воспоминаний. Также авторы отметили, что электронная стимуляция также снижает высокочастотную активность в гиппокампе.
Это доказывает, что ухудшение мозговой активности приводит к ухудшению эмоциональной памяти. Позже ученые исследовали активность мозга и работу памяти у пациентов с депрессией и подтвердили результаты предыдущего тестирования.
Недавно ученые Уральского федерального университета выяснили, что двухчасовой дневной сон может усиливать память о тревожных событиях.
Олеся Маевская