15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гигантский кальмар, плавающий у побережья Японии, попал на видео
Это одно из крупнейших по величине беспозвоночных животных.
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Семейная пара дайверов Йосуке Танака и его жена Мики запечатлела 2,5-метрового гигантского кальмара, плавающего в водах у западного побережья Японии. Ранее в этом месяце аквалангисты узнали от местного продавца рыболовного снаряжения, что огромный моллюск обитает в бухте города Тойоока в регионе Хёго, пишет ScienceAlert.
«Обычно многие рыбы и морские существа двигаются очень быстро, — сказал Йосуке. — Но щупальца и плавники кальмара двигались непривычно медленно». Известно, что гигантские кальмары живут в водах Японии и иногда выползают на берег. Но увидеть их живыми в дикой природе удается немногим.
Гигантский кальмар может вырастать до огромных размеров: максимальная длина от конца плавников до кончиков ловчих щупалец составляет около 8 метров. Длина мантии — около 2,5 метров, у самок несколько больше, чем у самцов, длина кальмара без учета ловчих щупалец около 5 метров.
Недавно подводные игры осьминогов попали на видео. Притом чем темнее окрас моллюска, тем агрессивнее его поведение.
Олеся Маевская