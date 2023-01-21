Роскомнадзор признал мессенджер Telegram иностранным и не подлежащим интеграции с банками

Ряду организаций в России будет запрещено использовать Telegram для «передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг», сообщили «Ъ» в пресс-службе Роскомнадзора. Речь идет об ограничениях в отношении иностранных мессенджеров (Роскомнадзор ответственен за ведение реестра таких сервисов). Согласно принятым в прошлом году поправкам к закону «Об информации», сервисам, внесенным в реестр иностранных мессенджеров, с 1 марта 2023 года будет запрещено подключать службы денежных переводов, а структурам, выполняющим «государственное задание», будет запрещено пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.
Роскомнадзор ранее не сообщал, какие мессенджеры он намерен отнести к иностранным. Сейчас в ведомстве сослались на ч. 8 ст. 10.1 федерального закона «Об информации», в которой описаны критерии, по которым те или иные сервисы юридически признаются «иностранными мессенджерами».
«Telegram относится к числу таких программ», — ответила пресс-служба Роскомнадзора.
В Telegram не ответили на запрос «Ъ».
Telegram был создан Павлом Дуровым в 2013 году. В настоящее время зарегистрирован в ОАЭ и на Виргинских островах. Мессенджер использует серверы с закрытым кодом, размещенные в США, Нидерландах и Сингапуре. Количество активных пользователей, по данным компании, в 2022 году превысило 700 млн в месяц. С апреля 2018 по июнь 2020 года Роскомнадзор по решению суда пытался блокировать мессенджер в РФ за непредоставление ФСБ технологии дешифровки сообщений. В июне 2020 года ограничения с Telegram в РФ были официально сняты.
Требования вводятся на фоне решений ряда банков организовывать онлайн-банкинг внутри мессенджеров, в том числе Telegram. Такие сервисы создают и банки, которые из-за санкций США не могут публиковать свои мобильные приложения в магазинах App Store и Google Play. Например, 19 января ВТБ объявил о запуске мобильного банка внутри своего чат-бота в Telegram: он позволяет проверять баланс и отправлять деньги через систему быстрых платежей. В течение 2023 года банк планирует добавить туда и возможность переводить средства внутри ВТБ и между счетами клиента.
Автор поправок о перечне иностранных мессенджеров, депутат Госдумы Антон Горелкин 19 января заявил «Ъ», что если Telegram попадет в реестр, то «сервис, разработанный ВТБ, не сможет работать на законных основаниях».
При этом накануне запуска чат-банка старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов отмечал, что непосредственно через Telegram информация, являющаяся банковской тайной, не передается: «Клиент, по сути, получает через Telegram доступ к онлайн-банку, а все операции проводятся на стороне банка, а не в мессенджере».
О том, что операции «остаются внутри защищенной системы банка» и не передаются в мессенджер, сообщил и старший вице-президент ПСБ Александр Чернощекин. Банк еще в 2021 году, до введения блокирующих санкций США, позволил бизнес-клиентам выставлять и оплачивать счета через Telegram и WhatsApp. В декабре 2022 года о намерениях реализовать банкинг в Telegram и VK объявил Альфа-банк; с 13 января банк начал рассылать в «VK Мессенджере» уведомления о готовности банковских карт. В Альфа-банке не ответили на запрос «Ъ».
Telegram не востребован как среда для банковских операций, заявила «Ъ» заместитель председателя правления банка «Зенит» Наталья Тутова: «Привычка использовать мессенджер как операционную среду, особенно для банковского функционала, пока не сформировалась». В банке «Уралсиб» сказали, что пока не планируют запускать онлайн-банкинг в мессенджерах. Директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гландин отметил, что считает формат чат-банков перспективным, но «до появления полной определенности и четкого списка разрешенных мессенджеров от Роскомнадзора банк будет прорабатывать возможности запуска этого функционала в рамках закона».
Законодательный запрет «не оставляет лазеек для использования Telegram даже для вспомогательных банковских сообщений», а также помимо банков распространяется и на инструменты оплаты пожертвований и платных подписок, отмечает руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев.
Но, по его словам, надзорное ведомство может пойти на уступки: «Не исключено, что Роскомнадзор будет допускать использование оболочки Telegram в банковской инфраструктуре при условии использования банками собственных серверов». Напомним, что при снятии ограничений с Telegram в 2020 году этот мессенджер признали важным средством получения информации гражданами РФ.
Юрий Литвиненко, Ольга Шерункова