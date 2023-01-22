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06:54 (мск), источник: ТАСС

В Госдуме сообщили о возвращении жителей в новые регионы России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 января. /ТАСС/. Беженцы, покинувшие свои дома на фоне специальной военной операции (СВО), начинают возвращаться на территории, ставшие новыми российскими регионами. Поток беженцев спал, сообщил журналистам первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин во время визита в Ростов-на-Дону в составе рабочей группы взаимодействия властей по вопросам мобилизации.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Данные по числу беженцев постоянно меняются. Сначала был действительно приток очень сильный, а сейчас меньше, многие хотят вернуться и уже возвращаются в свои родные города и села. Цифра меняется постоянно», — ответил Вяткин на вопрос ТАСС о том, сколько беженцев из Украины, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей находятся на территории России.

Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов уточнил, что до сентября 2022 года только границу с Ростовской областью пересекли 3,5 млн жителей этих территорий.

«До сентября мы еще вели подсчет тех людей, которые пересекали границу, а когда регионы стали субъектами России, мы перестали. Многие приезжают с той стороны, получают необходимые выплаты и возвращаются назад», — подчеркнул Артемов.

Вяткин добавил, что люди стали возвращаться домой в связи с активным восстановлением территорий. В качестве примера он привел строительство жилья, ремонты детсадов и школ в Мариуполе, Волновахе. «Создаются условия для возвращения жителей. С приходом России и возвращением регионов там стали делать дороги, появились человеческие условия для жизни», — подчеркнул Вяткин.

На территории Ростовской области расположены более 40 пунктов временного размещения, в которых находятся более 4,5 тыс. беженцев.

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