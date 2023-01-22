12:11 (мск), источник: Газета.Ру
В России за сутки выявили 5 729 случаев заражения коронавирусом
Более 5,7 тыс. новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в России за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.ру».
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За сутки в РФ выявлено 5 729 случаев заражения коронавирусом (в субботу — 6 014).
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, умер от осложнений, связанных с заражением, 41 человек.
«Госпитализировано 427 человек, на 48,8% меньше по сравнению с 21 января [834]. Выписан в связи с выздоровлением 4 021 человек, на 12,3% меньше по сравнению с 21 января [4 586]», — уточнили в ведомстве.
Днем ранее оперштабом было подтверждено 43 летальных исхода.
Ранее в The BMJ информировали, что симптомы затяжного коронавируса проходят в течение года после легкой инфекции. Ученые рассматривали только случаи легких инфекций, а также приняли во внимание другие факторы: употребление алкоголя, курение и другие.
Александр Сергеев