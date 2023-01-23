10:43 (мск), источник: Известия
Композитор Рыбников назвал дикостью отмену русской культуры
Народный артист России, композитор Алексей Рыбников назвал дикостью отмену русской культуры.
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«Такое себе позволяли только нацисты. Они отменяли Генриха Гейне по национальным и философским признакам. Культура не принадлежит одному народу. Это продукт совместных процессов. Опера Мусоргского “Борис Годунов” действительно русская опера, но жанр зародился в Италии. Музыкальные инструменты тоже родились в Европе, потом пришли в Россию», — сказал он в интервью «Известиям».
По его словам, отменять культуру — всё равно что отрезать себе ногу или руку. При этом Рыбников отметил, что кризисы вдохновляют его на протяжении всей жизни.
«У меня все произведения про это: и “Юнона и Авось”, и симфонические произведения. Сейчас, в момент кризиса, хотелось бы, чтобы возник лучик света, чтобы люди почувствовали, что есть выход», — добавил композитор.
Артист также признался, что хотел бы поехать со своим театром на гастроли в новую Россию, однако не уверен, насколько это возможно.
«Сейчас, наоборот, сюда вывозят театры Донбасса. Там невозможно играть. И пока всё достаточно напряженно. Очевидно, к весне, когда будет немного другая ситуация, в Театре Бровуна начнут ставить мою оперу “Князь Андрей”», — уточнил Рыбников.