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12:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семейство камчатских рысей попало на видео

Увидеть этих хищников — большая редкость.

Госинспекторы Алексей Ознобихин и Юлия Холодилова, сотрудники службы охраны Кроноцкого заповедника, запечатлели на видео сразу пять представителей единственного на Камчатке вида семейства кошачьих, обитающего в дикой природе. Как сообщает издание «Камчатка Информ», это первый подобный случай в самой южной точке природного резервата.

Хищники прошлись мимо дома сотрудников службы охраны, покрасовались перед фото- и видеокамерами и отправились по своим делам. На кадры попали мама, трое котят, а пятой рысью, по мнению экспертов, был глава семьи.

Обычно рыси не ходят большими группами, но сейчас у кордона много животных, на которых они охотятся. Поэтому большие кошки мирно существуют вместе.

Недавно в фотоловушку нацпарка в Приморье попала желтогрудая куница. На снимках охотница обнаружила добычу.

Олеся Маевская

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