12:35 (мск), источник: РБК Life
В России началась подчищающая вакцинация по кори. Что это значит
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости в стране.
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В российских регионах началась подчищающая иммунизация от кори — это вакцинация не привитых и не болевших ранее, а также привитых однократно детей и взрослых. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Роспотребнадзора.
Таким образом эпидемиологи рассчитывают укрепить коллективный иммунитет против кори, чтобы сдержать распространение инфекции в большинстве регионов страны. Как сообщили в ведомстве, сейчас эпидемическая ситуация по кори в России контролируемая, но есть регионы, где уровень заболеваемости корью пошел вверх.
«Преимущественно это происходит за счет непривитых граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья с целью осуществления трудовой деятельности. Часто в эпидемический процесс включаются лица, не прививающиеся по религиозным соображениям, а также ведущие кочевой образ жизни и не обращающиеся за медицинской помощью», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Как отмечают специалисты со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в последние годы зарегистрированы вспышки кори в Конго, Нигерии, Афганистане, Пакистане, Индии и некоторых других странах. Осложнение эпидситуации по кори отмечается также на Украине, в Таджикистане, Казахстане. По данным ВОЗ, за восемь месяцев 2022 года зарегистрировано более 155 тыс. случаев заболевания корью в 153 странах, есть летальные исходы.
Основной причиной вспышек называется снижение охватов плановой иммунизации против кори детей и взрослых, рост числа отказов от прививок. Подъем заболеваемости в мировых странах создают риски осложения эпидситуации по кори и в России, наиболее эффективной мерой профилактики которой считается иммунизация.
По данным РБК Life, в некоторых регионах страны в школах уже начали оповещать родителей о подчищающей иммунизации от кори через школьные чаты.
«Обучающиеся, у которых нет прививки от кори по причине отказа, длительного медицинского отвода, могут вакцинироваться с письменного согласия родителей в медицинском кабинете школы и по месту жительства», — сообщается в рассылке, которую сделали в одной из школ Самары.
Кроме того, Роспотребнадзор советует выезжающим за рубеж не менее чем за две недели до поездки привиться от кори, это касается всех, кто не болел раньше и непривит.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем и может вызвать ряд тяжелых осложнений.
Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что прививка остается единственным способом защиты еще от одного инфекционного заболевания, которому особенно подвержены дети, а в группе особого риска находятся новорожденные. Речь о коклюше, заболеваемость которым периодически поднимается и падает в стане в течение последних десяти лет. В 2022 году как раз начался очередной всплеск, заявили в ведомстве.