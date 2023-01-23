16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: мужские и женские сердца по-разному реагируют на стресс
Подробное изучение этого вопроса поможет в разработке не только новых методов лечения, но и в прогнозировании реакции на лекарства.
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Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе (США) опубликовали в журнале Science Advances исследование о факторах, которые могут привести к аритмии. Аритмия — это тип сердечного расстройства, при котором электрические импульсы, контролирующие сердцебиение, не функционируют должным образом, что приводит к нарушениям частоты и ритмичности сердечных сокращений.
В режиме реального времени авторы работы исследовали реакцию мышиного сердца на гормоны и нейромедиаторы. Изучение воздействия норадреналина (в нашем организме он одновременно выполняет функции нейромедиатора и гормона, связанного со стрессовой реакцией) на сердца самцов и самок мышей показало, что первичная реакция у обоих полов на норадреналин одинакова, но у женщин определенные части сердечной мышцы быстрее возвращаются к нормальной работе, чем у мужчин, что приводит к различиям в электрической активности сердца.
Ученые не могут дать однозначный ответ на вопрос, что эти различия означают. Предполагается, что быстрое восстановление нормальной работы сердца у самок говорит о меньшей предрасположенности женского пола к развитию сердечной аритмии.
Недавно ученые нашли ископаемое сердце, которому 380 миллионов лет. Его обладатель является наиболее полно сохранившимся из когда-либо найденных древних позвоночных.
Олеся Маевская