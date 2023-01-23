17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые ответили, вымрет ли рыжий ген к 2100 году
Как выяснилось, существует несколько его вариаций.
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Рыжие волосы — уникальная генетическая особенность, которая встречается у одного или двух людей из каждых 100 человек. Многие пророчили рыжему гену вымирание, но ученые уверены в том, что этого не случится.
National Geographic пишет, что для начала нужно разобраться в том, как появились рыжие люди. Анализ ДНК возрастом 50 000 лет показал, что некоторые неандертальцы были бледно-рыжими. Знаменитая 3800-летняя мумия бронзового века, известная как Лоуланьская красавица, носила медные волосы.
Начиная с V века на территории современной Юго-Восточной Европы и Турции мифологический царь древних фракийцев Резус изображался на греческой глиняной посуде с волосами и бородой морковного цвета. Однако уверенность в том, что ребенок будет рыжим, есть лишь у рыжих родителей.
В 1995 году ученые, в числе которых был Ян Джексон, ныне почетный профессор Эдинбургского университета в Шотландии, открыли «Ген рыжих» или MC1R: он играет ключевую роль в производстве меланина — желтовато-коричневого пигмента, который защищает кожу от ультрафиолетового излучения (солнечного света), а также окрашивает глаза и кожу. При этом эумеланин дает каштановый или черный цвет волос, а феомеланин — рыжие или светлые пряди, светлую кожу и веснушки.
В исследовании ученые сравнили 30 ирландских и британских рыжеволосых людей и столько же брюнетов.
Бледный цвет кожи и светлые волосы давали ключевое преимущество культурам, мигрировавшим из более солнечных регионов в северную Европу. «Эволюционное давление требовало потери пигментации кожи», — объясняет Зорина-Лихтенвальтер, научный сотрудник Института поведенческой генетики Университета Колорадо в Боулдере.
Более светлая кожа поглощает больше ультрафиолета, который производит больше витамина D из-за ограниченного количества солнечного света в северных регионах. Витамин D помогает организму усваивать и удерживать кальций, укреплять кости и защищать от воспалений.
Эти преимущества для здоровья увеличили вероятность того, что женщины переживут беременность и роды, успешно передав рыжие гены своим потомкам. Эта черта процветала в Соединенном Королевстве и Ирландии, где светлокожих рыжеволосых намного больше, чем где-либо еще на Земле — около 10%.
Большая часть исследований генетики рыжих связана с повышенным риском рака кожи. Мутации гена MC1R позволяют большему количеству ультрафиолета достигать ДНК и повреждать ее. Одно исследование показало, что у людей, несущих так называемый вариант R гена MC1R заболеваемость меланомой (одной из самых агрессивных форм рака) на 42% выше. Меланома в 20 раз чаще встречается у представителей европеоидной расы, чем у афроамериканцев.
Спустя более, чем четверть века, Джексон и его коллеги вернулись к своему исследованию: они проанализировали ДНК из британского биобанка, который содержит генетическую информацию и информацию о здоровье полумиллиона жителей Соединенного Королевства. Ученые обнаружили восемь ранее неизвестных генетических вариантов, которые влияют на появление рыжих волос и пигментацию кожи.
Утверждения о том, что рыжие «вымирают» не новы, в том числе многие связывали генетические особенности людей с ужасающими изменениями, которые происходят сейчас в дикой природе в связи с глобальным потеплением. Ранее Оксфордский фонд волос (Oxford Hair Foundation) предсказывал, что к 2100 году рыжеволосые вымрут, а вариант гена, дающий носителю рыжие волосы, постепенно исчезнет.
Недавно ученые выяснили происхождение голубых глаз и светлых волос у европейцев. Оказалось, что большая часть современного европейского генетического состава была сформирована передвижениями людей, произошедшими за последние 10 тысяч лет.
Олеся Маевская