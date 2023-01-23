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17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые ответили, вымрет ли рыжий ген к 2100 году

Как выяснилось, существует несколько его вариаций.

Источник: Allef Vinicius/CC0

Рыжие волосы — уникальная генетическая особенность, которая встречается у одного или двух людей из каждых 100 человек. Многие пророчили рыжему гену вымирание, но ученые уверены в том, что этого не случится.

National Geographic пишет, что для начала нужно разобраться в том, как появились рыжие люди. Анализ ДНК возрастом 50 000 лет показал, что некоторые неандертальцы были бледно-рыжими. Знаменитая 3800-летняя мумия бронзового века, известная как Лоуланьская красавица, носила медные волосы.

Начиная с V века на территории современной Юго-Восточной Европы и Турции мифологический царь древних фракийцев Резус изображался на греческой глиняной посуде с волосами и бородой морковного цвета. Однако уверенность в том, что ребенок будет рыжим, есть лишь у рыжих родителей.

В 1995 году ученые, в числе которых был Ян Джексон, ныне почетный профессор Эдинбургского университета в Шотландии, открыли «Ген рыжих» или MC1R: он играет ключевую роль в производстве меланина — желтовато-коричневого пигмента, который защищает кожу от ультрафиолетового излучения (солнечного света), а также окрашивает глаза и кожу. При этом эумеланин дает каштановый или черный цвет волос, а феомеланин — рыжие или светлые пряди, светлую кожу и веснушки.

В исследовании ученые сравнили 30 ирландских и британских рыжеволосых людей и столько же брюнетов.

Выяснилось, что в геноме более чем 80% людей со светлыми волосами есть вариации гена MC1R, и лишь 20% — у темноволосых.

Бледный цвет кожи и светлые волосы давали ключевое преимущество культурам, мигрировавшим из более солнечных регионов в северную Европу. «Эволюционное давление требовало потери пигментации кожи», — объясняет Зорина-Лихтенвальтер, научный сотрудник Института поведенческой генетики Университета Колорадо в Боулдере.

Более светлая кожа поглощает больше ультрафиолета, который производит больше витамина D из-за ограниченного количества солнечного света в северных регионах. Витамин D помогает организму усваивать и удерживать кальций, укреплять кости и защищать от воспалений.

Эти преимущества для здоровья увеличили вероятность того, что женщины переживут беременность и роды, успешно передав рыжие гены своим потомкам. Эта черта процветала в Соединенном Королевстве и Ирландии, где светлокожих рыжеволосых намного больше, чем где-либо еще на Земле — около 10%.

Большая часть исследований генетики рыжих связана с повышенным риском рака кожи. Мутации гена MC1R позволяют большему количеству ультрафиолета достигать ДНК и повреждать ее. Одно исследование показало, что у людей, несущих так называемый вариант R гена MC1R заболеваемость меланомой (одной из самых агрессивных форм рака) на 42% выше. Меланома в 20 раз чаще встречается у представителей европеоидной расы, чем у афроамериканцев.

Спустя более, чем четверть века, Джексон и его коллеги вернулись к своему исследованию: они проанализировали ДНК из британского биобанка, который содержит генетическую информацию и информацию о здоровье полумиллиона жителей Соединенного Королевства. Ученые обнаружили восемь ранее неизвестных генетических вариантов, которые влияют на появление рыжих волос и пигментацию кожи.

Утверждения о том, что рыжие «вымирают» не новы, в том числе многие связывали генетические особенности людей с ужасающими изменениями, которые происходят сейчас в дикой природе в связи с глобальным потеплением. Ранее Оксфордский фонд волос (Oxford Hair Foundation) предсказывал, что к 2100 году рыжеволосые вымрут, а вариант гена, дающий носителю рыжие волосы, постепенно исчезнет.

Хотя рецессивные гены могут стать редкими, они не исчезнут полностью, если каждый человек, несущий этот ген, либо погибнет, либо перестанет рожать детей. Но ученые уверены в том, что этого не произойдет.

Недавно ученые выяснили происхождение голубых глаз и светлых волос у европейцев. Оказалось, что большая часть современного европейского генетического состава была сформирована передвижениями людей, произошедшими за последние 10 тысяч лет.

Олеся Маевская

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