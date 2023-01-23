На «Госуслугах» начали принимать заявки на отсрочку для IT-специалистов

«Сотрудники аккредитованных IT-компаний с 23 января могут воспользоваться специальным сервисом “Госуслуг” и подать заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Успеть подать заявления нужно до 6 февраля включительно», — говорится в заявлении.
В ведомстве уточнили, что при заполнении формы необходимо указать:
— ФИО;
— дату и место рождения;
— СНИЛС;
— место жительство;
— наименование вуза и дату выпуска;
— серию и номер диплома, специальность;
— стаж в аккредитованных компаниях;
— военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учете.
В министерстве подчеркнули, что теперь каждый сотрудник может подавать данные самостоятельно.
В Минцифры также обратили внимание, что заявление, поданное в 2022 году, не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной, его следует подать заново.
Отмечается, что при получении повестки сотруднику необходимо явиться в военкомат и иметь при себе:
Как ранее пояснили в Минцифры, для получения отсрочки от весеннего призыва IT-специалист должен быть гражданином России в возрасте от 18 до 27 лет, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Ведомство также напомнило, что отсрочку получат только те сотрудники, которые работают в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.