С 1 февраля пенсионеры получат прибавку: кому заплатят больше На сколько конкретно вырастут начисления и на что нужно обратить внимание, чтобы получить деньги вовремя?
Фоторепортажи
14Крещенские купания в России
22Прощание с Инной Чуриковой
Главное
Спецоперация на Украине
06:55 (мск), источник: Газета.Ру

Рогозин заявил о модернизации винтовки СВД, она получила новый ствол и оборудование

Бывший глава «Роскосмоса», руководитель отряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что «Царские волки» совместно с первым конструктором винтовок ORSIS модернизирует знаменитую снайперскую винтовку СВД. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал глава «Царских волков», в данный момент специалисты занимаются тем, «чтобы довести до ума известную нашу легендарную винтовку СВД».

«На ней меняется ствол, меняется, так сказать, все навесное оборудование, и мы получаем гораздо более стабильный выстрел из этой в общем-то винтовки, к которой привыкли наши военнослужащие», — сказал Рогозин.

По его словам, модернизация СВД происходит за счет новых технологий, сплавов, а также применения новой оптики и другого навесного оборудования.

Снайперская винтовка Драгунова (СВД) была разработана в 1957—1963 годах группой конструкторов под руководством Евгения Драгунова, ее приняли на вооружение Советской армии в июле 1963 года.

В интервью агентству Дмитрий Рогозин также заявил, что три перспективных боевых робота «Маркер» доставят в зону специальной военной операции в феврале.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Вучич заявил, что готов уйти с поста президента Сербии
Рогозин после ранения собрался обратно в Донбасс
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта