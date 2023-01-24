Рогозин заявил о модернизации винтовки СВД, она получила новый ствол и оборудование

Как рассказал глава «Царских волков», в данный момент специалисты занимаются тем, «чтобы довести до ума известную нашу легендарную винтовку СВД».
«На ней меняется ствол, меняется, так сказать, все навесное оборудование, и мы получаем гораздо более стабильный выстрел из этой в общем-то винтовки, к которой привыкли наши военнослужащие», — сказал Рогозин.
По его словам, модернизация СВД происходит за счет новых технологий, сплавов, а также применения новой оптики и другого навесного оборудования.
Снайперская винтовка Драгунова (СВД) была разработана в 1957—1963 годах группой конструкторов под руководством Евгения Драгунова, ее приняли на вооружение Советской армии в июле 1963 года.
В интервью агентству Дмитрий Рогозин также заявил, что три перспективных боевых робота «Маркер» доставят в зону специальной военной операции в феврале.