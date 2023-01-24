После титров. Где посмотреть фильмы, не доступные широкой аудитории

Источник: Предоставлено Москино
От истории — к современности
Мода на киноклубы, в которых можно посмотреть, а затем обсудить фильмы, пришла в нашу страну в 1950-е и распространилась в период оттепели. Тогда в Москве появились киноклубы при ДК МГУ, кинотеатрах «Звездный», «Иллюзион» и «Россия». В них состояло от 300 до 500 человек, рассказал «Ведомости. Городу» президент Федерации киноклубов Михаил Башаратьян.
К 1989 г. в столице насчитывалось более 50 объединений. Там смотрели и обсуждали новое советское кино еще до его выхода в широкий прокат и фильмы из Венгрии, Польши и Югославии. Иногда на экраны клубов прорывались фестивальные ленты западных стран. Не раз сеансы со своими картинами устраивали режиссеры Андрей Тарковский, Алексей Герман, Никита Михалков.
Сегодня в Федерацию киноклубов входит шесть столичных объединений. Еще несколько десятков организаций работают автономно — в библиотеках, при кинотеатрах, учебных заведениях и культурных центрах. У каждого клуба своя специфика. В одних смотрят только советское и российское кино, в других — исключительно зарубежное. Где-то концентрируются на жанрах: особой популярностью пользуются артхаус, документальные картины, военно-исторические. Но все клубы объединяет одно — в фокус попадают ленты, которые не встретишь в широком прокате. Они мало знакомы широкому зрителю.
В старейшем киноклубе нашей страны «Варшава» обсуждают фильмы более 60 лет. Несмотря на название, исключительно к польскому кино он не привязан. Хотя в советские годы на показы и приезжали Анджей Вайда и Кшиштоф Занусси, которые в итоге стали друзьями объединения. В начале пути клуб именовали «Ударником», как и кинотеатр, в котором он работал. Но в начале 1970-х гг. зал закрылся на ремонт, и клуб перенесли в кинотеатр «Варшава». А руководство зала потребовало переименовать объединение — так с тех пор название и закрепилось.
Малый зал Московского дома кино, небольшое вступительное слово руководителя, доктора искусствоведения Ирины Гращенковой, гаснет свет, и на большом экране появляются вступительные титры к фильму «Большое варево», снятому в 1970-х гг. итальянским режиссером Мауро Болоньини. Участник киноклуба «Варшава», по совместительству член Центрального совета Федерации киноклубов Сергей Зверев назвал его незаслуженно забытым «постановщиком второго ряда». Его талант и авторский стиль затмили такие мэтры, как Федерико Феллини и Микеланджело Антониони.
В фильме Болоньини Италия образца Бенито Муссолини, которая находится на пороге большой войны. В кадре — сумасшедшая, одержимая собственным ребенком мать, роль которой исполняет двукратная обладательница «Оскара» американка Шелли Уинтерс. Женщина настолько опекает сына, что решается зарубить всех своих соседок и наделать из них деликатесов. Звучит как абсурд и неоправданная жестокость.
Но только во время обсуждения понимаешь — режиссер показал не кровь ради крови. Мать в фильме Болоньини олицетворяет зарождающийся в Италии фашизм и «слетевшее с катушек» общество, объясняет Гращенкова. Зверев парирует: есть моменты, указывающие на то, что главная героиня является своего рода предостережением против фашизма.
Чтобы обсуждать кино, нужны навыки и привычка, считает Зверев. У молодого зрителя зачастую нет ни того, ни другого. Потому в дискуссию чаще вступают давние члены «Варшавы». Зверев — один из них. Впервые он попал сюда в середине 1960-х гг. Зверев помнит, как со своими картинами в клуб приходили Анатолий Эфрос, Вадим Абдрашитов и Александр Миндадзе, тогда еще молодые творцы. Воспоминанием на всю жизнь остался визит Андрея Кончаловского с его малоизвестной широкому зрителю картиной «История Аси Клячиной».
«В то время при обсуждениях в киноклубе было строгое правило — сначала выступали мы, слово автору не давалось, — вспоминает Зверев. — Первые выступавшие фильм очень сильно ругали. Настолько вывели из себя Кончаловского, что мне казалось, будто он сейчас встанет и уйдет. Но потом начались хвалебные выступления, после чего Андрей Сергеевич встал, раскинул руки и сказал: “Друзья мои, как я вам благодарен!”.
В советские годы киноклубы были площадкой, куда постановщики приходили за поддержкой зрителя. Фактически клубы были аналогом современной фокус-группы: дискуссия стенографировалась и нередко отправлялась в Госкино. С учетом мнения публики там решали, выпускать ли картину в широкий прокат.
«История Аси Клячиной» долгие годы пролежала на полке. То обсуждение стало еще одним шагом на пути к зрителю. Снятый в 1967 г. фильм лишь спустя 20 лет вышел в прокат, его официально посмотрели около 2 млн советских граждан. Работа Кончаловского получила сразу несколько наград, в том числе приз международной ассоциации критиков на Берлинском кинофестивале. Современные режиссеры посещают киноклубы редко, констатирует Зверев.
В эпоху продюсерского кино на продвижение работают вложенные в рекламу деньги, а не зрительский вердикт. Но когда приходят, то теряются от погруженности в тему самых простых зрителей — многие профессиональные критики могли бы такому позавидовать. Все сеансы в киноклубе бесплатные.
Чтобы на них попасть, нужно предъявить членский билет Союза кинематографистов России или студенческий билет одного из творческих вузов, также можно прийти по пригласительному билету. На некоторые показы можно зарегистрироваться на сайте domkino.pro.
В лектории культурного центра ЗиЛ примерно 200 посадочных мест, но занято около 50. В отличие от «Варшавы», куда приходят в основном люди старшего поколения, здесь много молодежи. В основном это студенты вузов, где учат снимать кино. Перед публикой появляется киновед Полина Скидан, которая второй год занимается организацией просмотров фильмов в ЗиЛе. Она стремится к камерной атмосфере — масштаб выбранных работ обязывает. «Здание центра — памятник конструктивизма. Поэтому и зрители любят смотреть и я люблю показывать авангард: фильмы Сергея Эйзенштейна, Дзиги Вертова, Льва Кулешова», — говорит Скидан.
Недавно здесь обсуждали «Тени забытых предков» — драму Сергея Параджанова об украинских Ромео и Джульетте. С одной стороны, визуальный феномен, с другой — очень личная картина режиссера.
Там все замешано на цвете, много символов, которые зрители интерпретируют по-разному. Это не сюжетный фильм, он полностью построен на киноязыке. Поэтому у кого-то красный цвет на экране олицетворяет кровь, у другого — любовь.
В лектории — плюрализм мнений. Ведущая не навязывает зрителю свое видение фильма, наоборот, дает высказаться. Скидан иногда даже не говорит зрителям, что она киновед. Так она делает, чтобы быть вместе со зрителем и уловить его волну.
В программе киноклуба нераскрученные фильмы ХХ века. Нет, например, ни Спилберга, ни Тарантино. В артхаусном и экспериментальном кино простора для обсуждения больше, так как сделаны они глубже, объясняет Скидан. Но и «Человека-паука» интересно разбирать со зрителем. Например, через какие приемы показана современная западная повестка и как эти решения влияют на сознание публики.
Киноклубы начинают развиваться именно сейчас, не важно, что там смотрят, считает киновед. Запрос на кинотеатры будет всегда, но залы закрываются, афиша скудная. Поэтому зрители ищут варианты совместного просмотра. Площадками для такого просмотра уже становятся московские библиотеки, отмечает Скидан. «Нужно прийти в кинолекторий, чтобы найти единомышленников. Выговориться, найти для себя интересную мысль, вдохновение для чего бы то ни было. Возможно, это даст толчок к чему-то новому и прекрасному», — говорит киновед. Попасть в киноклуб можно бесплатно. Достаточно зарегистрироваться на официальном сайте культурного центра.
Ежегодная акция «Ночь кино» — пример того, что обсуждение фильмов вышло за пределы киноклубов и библиотек. Раз в год организаторы мероприятия устраивают показы документального и игрового кино со всего мира, а также просмотры картин на 35-миллиметровой пленке на винтажных проекторах в необычных локациях. К примеру, во время последней «Ночи» в августе 2022 г. нестареющую советскую классику вместе с киноведами и критиками смотрели на крыше Северного речного вокзала, в арке Парка Горького и музее-заповеднике «Коломенское». Всего в 2022 г. состоялось порядка 360 показов на более чем 120 московских площадках, которые посетили примерно 22 000 человек.
В середине декабря в столице завершился еще один крупный кинофорум, приуроченный к 100-летию СССР. В прошлом году в роли оператора «Ночи кино» и организатора форума к юбилею СССР выступила сеть кинотеатров «Москино».
За восемь месяцев в кинотеатрах «Москино» зрители посмотрели 15 фильмов, сделанных на республиканских киностудиях. Увиденное обсуждали с ведущими профессионалами постсоветского пространства.
Также под эгидой «Москино» создан киноклуб военно-исторического фильма. Сеансы проходят в кинотеатре «Москино Молодежный». Курирует киноклуб и обсуждает с аудиторией лучшие картины журналист Григорий Пернавский. В каждом фильме свой культурный, идеологический и политический фон. Куратор помогает зрителю разобраться в контексте времени, когда был снят фильм, и отделить мифы от реальности.
Просмотры здесь устраивают примерно раз в два месяца, в зале обычно собирается несколько десятков человек. Попасть на встречи можно бесплатно, анонсы публикуются на сайте mos-kino.ru, где нужно пройти регистрацию.
В «Москино» есть другие киноклубы. Например, «8 марта» (показывают работы женщин-режиссеров), «Энциклопедия анимации» (обсуждают отечественную мультипликацию разных эпох). Однако на этих площадках показы пока не проводятся из-за проблем с доступностью контента и прав на него, пояснили в сети. Зрителя киноклубов в «Москино» описывают как пытливого, жадного до впечатлений человека, который хочет смотреть как можно больше. «У нас есть постоянная аудитория, с которой мы тесно общаемся. Мы ее обучаем и воспитываем. Благодаря этому у нас в настоящий момент ситуация с посещаемостью не такая удручающая, как у коммерческих киносетей», — отметила гендиректор «Москино» Наталья Мокрицкая.