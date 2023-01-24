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12:28 (мск), источник: Аргументы и факты

Какую новую выплату Минпросвещения предлагает ввести для учителей?

Государственную поддержку планируют оказывать победителям и призерам профессиональных конкурсов.

Источник: РИА "Новости"

Победители конкурса «Учитель года» будут получать денежное поощрение. С такой инициативой выступили в Минпросвещения. Проект постановления, подготовленного ведомством, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Каков размер выплаты?

Согласно документу, начиная с 2023 года денежное поощрение планируют выплачивать победителю и призерам конкурса.

Размер денежного поощрения составляет 1 млн рублей — победителю, 500 тыс. рублей — каждому из призеров.

Также по 200 тысяч рублей предлагают выплачивать победителям профессиональных конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям».

Кто может участвовать в конкурсе «Учитель года»?

В конкурсе принимают участие педагоги, работающие в общеобразовательных учреждениях. В финал выходят участники со стажем педагогической работы не менее трех лет. Для участия в финале от каждого субъекта РФ отправляют одного конкурсанта — победителя третьего этапа конкурса текущего года, а также одного конкурсанта — победителя конкурса «Учитель года заграншкол МИД России».

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