12:28 (мск), источник: Аргументы и факты
Какую новую выплату Минпросвещения предлагает ввести для учителей?
Государственную поддержку планируют оказывать победителям и призерам профессиональных конкурсов.
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Победители конкурса «Учитель года» будут получать денежное поощрение. С такой инициативой выступили в Минпросвещения. Проект постановления, подготовленного ведомством, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, начиная с 2023 года денежное поощрение планируют выплачивать победителю и призерам конкурса.
Также по 200 тысяч рублей предлагают выплачивать победителям профессиональных конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям».
В конкурсе принимают участие педагоги, работающие в общеобразовательных учреждениях. В финал выходят участники со стажем педагогической работы не менее трех лет. Для участия в финале от каждого субъекта РФ отправляют одного конкурсанта — победителя третьего этапа конкурса текущего года, а также одного конкурсанта — победителя конкурса «Учитель года заграншкол МИД России».