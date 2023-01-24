13:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: грибы превращают насекомых в «зомби»
Они не просто паразитируют на жертве, а убивают ее, чтобы распространить свои споры дальше.
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Гриб Entomophthora Muscae — опасный паразит, который способен влиять на поведение насекомых. Он проникает в нервную систему самок комнатных мух и использует труп своей жертвы, чтобы привлечь самцов для спаривания с ней. Примерно через неделю после переваривания органов гриб заставляет муху высоко взлететь и расправить крылья, прежде чем она умрет.
Из-за E. Muscae на теле жертвы вырастает множество стеблей микроразмера, каждый из которых представляет собой «сосуд» с жидкостью, которая может быть выпущена под давлением. Вместе с ней выходят и феромоны, привлекающие самцов. Они же и становятся переносчиками спор гриба, превращающего самок в «зомби».
Доктор де Файн Лихт сказал Daily Mail:
Поведение, вызванное влиянием гриба, очень специфично. Он заражает только один или несколько родственных видов насекомых-хозяев, потому людям опасаться нечего.
Кордицепс (Cordyceps) — род спорыньевых грибов, паразитирующих на определенных видах насекомых. Часто он встречается у муравьев: споры вынуждают зараженных насекомых подниматься на верхушку растения, сжимать его ствол челюстями до тех пор, пока они не умрут.
Позже грибок прорастает сквозь экзоскелет своей жертвы и выбрасывает споры на землю внизу, позволяя ему заразить как можно больше насекомых. Первоначально эксперты думали, что кордицепс заражает мозг своих хозяев, но исследования 2019 года показали, что он фактически захватывает нижнечелюстные мышцы насекомых.
Два других паразитических гриба — Strongwellsea acerosa и Strongwellsea tigrinae — были обнаружены учеными из Музея естественной истории Дании и Копенгагенского университета в 2020 году. Они практически прогрызают взрослых особей мух, проделывая в их брюшках огромную дыру, а затем пожирают их.
Исследователи полагают, что мухи выживают благодаря сильнодействующим, похожим на наркотики химическим веществам, выделяемым Strongwellsea acerosa и Strongwellsea tigrinae, которые также удерживают другие микроорганизмы от попадания в рану. Другой род грибов, Massospora, таким же образом распространяется через цикад.
Споры заполняют органы жертвы, и когда организм сдастся, паразит полностью его себе подчиняет и «исполняет» брачный танец, который привлечет и заразит новых насекомых. Ученые отмечают, что Massopora имеет аналогичные химические вещества, содержащиеся в галлюциногенных грибах.
Недавно ученые выяснили, что рой насекомых способен накопить электричество наравне с грозовыми облаками. И даже повлиять на образование облачности.
Олеся Маевская