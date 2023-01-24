Волонтерские «Добро. Центры» оснастят умными колонками от VK

ТАСС, 24 января. Умная колонка VK Капсула Мини отправилась в 62 «Добро. Центра» в разные города России от Московской до Иркутской области. К марту Маруся станет незаменимым помощником уже в 200 «Добро. Центрах» по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации волонтерских центров.
Маруся — умный голосовой помощник, который умеет включать музыку, находить подкасты и аудиокниги, отвечать на вопросы, играть с детьми, искать фильмы и многое другое. Она живет в умной колонке VK Капсула Мини — эти многофункциональные устройства станут неотъемлемой частью каждого «Добро. Центра».
«Добро. Центры» уже сейчас становятся центрами общественного развития, универсальными учреждениями, которые помогают реализовывать волонтерские инициативы и расширять сферу добровольчества в каждом регионе России. Мы уверены в том, что колонка Маруся в качестве информационной станции сделает работу «Добро. Центров» еще более эффективной, а посещение — полезным и приятным", — рассказал Исполнительный директор Ассоциации волонтерских центров Кирилл Антонов.
Умные колонки помогут снять нагрузку с сотрудников «Добро. Центра». Маруся ответит на большинство вопросов про «Добро. Центры». Это своего рода виртуальная информационная колонка, с помощью которой посетители смогут получить неограниченное количество информации в любое время.
Голосовой помощник Маруся расскажет о полезных мероприятиях, в которых могут участвовать добровольцы, правилах выполнения волонтерской деятельности, важных качествах волонтеров, а также поможет с навигацией и поиском добрых дел на платформе ДОБРО. РФ.
Маруся сможет ответить на вопросы людей, которым требуется помощь: где ее можно получить и как запросить поддержку волонтеров. Также гости «Добро. Центра» узнают от голосового помощника всю основную информацию о франшизе: где открываются центры, каких видов они бывают, для чего они нужны и так далее. Полезной колонка будет и для представителей некоммерческих организаций. Они смогут узнать об особенностях оформления франшизы, мерах поддержки, которые могут получить организации, а также о документах, которые необходимо подготовить для того, чтобы стать «Добро. Центром».
Представители «Добро. Центров» также получат доступ к специальному образовательному курсу, который поможет эффективно использовать колонку.
Напомним, что «Добро. Центр» — центр общественного развития, где поддерживают реализацию добровольческих, благотворительных и гражданских инициатив. Функционирует на основе технологий Ассоциации волонтерских центров. Статус «Добро. Центра» позволяет организации получить широкие инструменты для реализации гражданских инициативы и благотворительной деятельности, при этом продолжать вести свою текущую деятельность. К 2024 году планируется открыть 1 117 «Добро. Центров» во всех городах России.?