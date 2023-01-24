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14:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Доминиканы прожил три недели в открытом море, питаясь кетчупом

Также выживший собирал дождевую воду с помощью ткани, чтобы не умереть от обезвоживания.

Источник: AP 2022

54-летнего Элвиса Франсуа из Доминиканской Республики унесло в океан из-за неблагоприятных погодных условий, когда он ремонтировал парусник недалеко от гавани на острове Сен-Мартен. Daily Star пишет, что после этого он провел более трех недель без связи и выжил благодаря кетчупу и зеркалу.

«У меня не было еды. На лодке была только бутылка кетчупа, чесночный порошок и кубики бульона. Поэтому я смешал все это с водой, чтобы выжить в море 24 дня», — рассказал Франсуа.

Мужчина пытался привлечь к себе внимание проходящих мимо кораблей и пролетавших самолетов: он вырезал на лодке слово «помогите» и даже разжигал огонь на борту, но это не помогало. В конце концов, с помощью зеркала он подал сигнал солнечными лучами, и его заметили.

Недавно группа моряков четыре дня дрейфовала у берегов Индонезии на коробках из пенопласта. Береговая охрана объявила их пропавшими без вести.

Олеся Маевская

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