15:13 (мск), источник: РБК Life
Никаких сверхурочных. Власти напомнили о правах одиноких родителей
Дополнительные дни отдыха, выплаты, двойной налоговый вычет и не только.
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Трудовые гарантии, особые условия получения выплат на детей и повышенный налоговый вычет — в Государственной думе напомнили одиноким родителям, какими льготами они могут воспользоваться и что для этого требуется.
Если один из родителей воспитывает детей, а супруг умер или пропал без вести, то можно претендовать на пенсию по потере кормильца до тех пор, пока детям не исполнится 14 лет. Это возможно, если родитель не работает и ухаживает за детьми. Еще на такую пенсию можно рассчитывать, если пристав-исполнитель не сумел разыскать должника по алиментам в течение года со дня последних имеющихся сведений о нем. Для этого нужно, чтобы суд признал его безвестно отсутствующим.
Для единственного родителя размер налогового вычета на ребенка удваивается и составляет 2 800 ₽ в месяц за первого и второго ребенка и 6 тыс. за третьего. С этой суммы работодатель не будет удерживать НДФЛ, если написать соответствующее заявление. Двойной вычет можно получить, если второй родитель не указан в документах, умер или пропал без вести. Предоставление налогового вычета единственному родителю прекращается, если он вновь вступит в брак.
Одинокого родителя нельзя уволить по инициативе работодателя.
Он имеет право на неполное рабочее время и две дополнительные недели неоплачиваемого отпуска.
Одинокий родитель может получать единую выплату на ребенка, при соблюдении определенных законом условий.
Как пояснили в Госдуме, перечисленные нормы для одинокого родителя действуют в том случае, если ребенку еще не исполнилось 14 лет.
Ранее в Минтруда рассказали, о новых льготах для родителей детей с инвалидностью, которые начнут применяться с 1 сентября 2023 года. Они смогут суммировать дополнительные оплачиваемые выходные и брать 24 дня подряд.
Дополнительные оплачиваемые выходные положены всем родителям детей с инвалидностью. Получить их может один из родителей (опекунов, попечителей) в семье для ухода за детьми с инвалидностью. По заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, а с вступлением нового закона в силу их можно будет накапливать. Для этого необходимо написать работодателю заявление и согласовать с ним график предоставления выходных до 24 дней подряд.