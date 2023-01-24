15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
В мумии «золотого мальчика» нашли загадочные обереги
Ученые провели КТ древних останков.
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Мумия «золотого мальчика» была обнаружена в 1916 году в некрополе города Эдфу на западном берегу Нила примерно в 100 км к югу от Луксора. Тело было захоронено около 2300 лет назад сразу в двух саркофагах: внутренний деревянный гроб положили в более красочный внешний. Более 100 лет мумия хранилась в Каирском египетском музее, но долгое время ее не исследовали.
Ученые медицинского факультета Каирского университета и сотрудники Египетского музея решили провести компьютерную томографию останков. Исследование мумии позволило заглянуть внутрь саркофага и получить цифровую реконструкцию костей, кровеносных сосудов мягких тканей и одежды погребенного. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Medicine.
По состоянию зубов археологи установили, что на момент погребения мальчику, одетому в белые сандалии и накидку из папоротников, было около 14−15 лет. Исследование показало, что подросток вступил в загробную жизнь с несколькими десятками амулетов различных форм и размеров, а извлеченный язык заменили элементом из чистого золота. Всего было найдено 49 различных артефактов.
По словам ученых, древние египтяне верили в волшебную силу амулетов, которые могли предоставить защиту и определенные блага как живым, так и мертвым. К примеру, золотой язык необходим для того, чтобы умерший снова смог говорить, а белые сандалии должны были позволить мальчику покинуть гробницу и вступить в новую загробную жизнь.
Недавно на юге Египта нашли древнюю гробницу с мумиями крокодилов.
Олеся Маевская