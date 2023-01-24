16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Брачный зов амурского тигра попал на видео
Услышать его — большая редкость.
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В официальной группе «ВКонтакте» Сихотэ-Алинского заповедника появилось видео с рыком амурского тигра. Специалисты уверяют, что услышать его тяжело даже в уссурийской тайге.
Также они добавляют, что рык тигра звучит столь угрожающе из-за строения подъязычной кости, которая поддерживает гортань и язык. У домашних собратьев (и еще у некоторых диких) она полностью окостенела, что позволяет ей резонировать от вибрации гортани и создавать низкочастотный гул — мурчание.
В данном случае у хищника не было цели кого-то напугать. Тигр зазывал даму своего сердца.
Сихотэ-Алинский заповедник — самый большой заповедник в ареале амурского тигра и один из главных центров изучения этого уникального животного. Он первым в России получил аккредитацию CA|TS — наивысшее признание от мировой общественности за вклад по сохранению полосатого хищника.
Недавно в поселке Приморского края заметили тигра.
Олеся Маевская