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17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 24 января

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

В России пройдут военные сборы: что ждет неслуживших.

Минобороны Белоруссии сообщило о снятии техники с хранения.

Названа причина крушения вертолета с руководством МВД Украины.

В Сербии найдено крупнейшее месторождение золота.

От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон.

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