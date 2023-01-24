17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 24 января
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В России пройдут военные сборы: что ждет неслуживших.
Минобороны Белоруссии сообщило о снятии техники с хранения.
Названа причина крушения вертолета с руководством МВД Украины.
В Сербии найдено крупнейшее месторождение золота.
От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон.