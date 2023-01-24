Михалкова выписали из больницы

«Дорогие мои друзья — это не фигура речи: именно “дорогие” и именно “друзья”! Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны», — написал Михалков в телеграм-канале «Бесогон».
Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Он является председателем Союза кинематографистов России и президентом Московского международного кинофестиваля. Михалков — режиссер фильмов «Утомленные солнцем», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Сибирский цирюльник» и многих других.