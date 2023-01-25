10:42 (мск), источник: РБК Life
Переработки и частые созвоны. Названы главные причины выгорания на работе
Банкиры устают от тревоги за будущее, а айтишники — от частых звонков.
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Российская деловая соцсеть TenChat и бренд Fitmost, представляющий единый абонемент на спорт и заботу о себе, выяснили, что приводит к выгоранию специалистов различных профессий и как они восполняют ресурс. Основу исследования составил опрос, который провели среди 11 600 человек на платформе TenChat. Результаты исследования есть в распоряжении РБК Life.
Большинство респондентов (51%) заявили, что им хватает сил на выполнение рабочих дел, но на личную жизнь и быт — не всегда. 11% опрошенных отметили, что им не хватает энергии даже на работу. Только 8% сотрудников рассказали, что они полны сил и энергии.
Самой популярной причиной выгорания на работе опрошенные назвали частые созвоны (31%). Наиболее популярным этот ответ был у юристов, ИТ-специалистов и маркетологов. Фрилансеров больше всего беспокоят переработки (48%) и непонимание перспектив карьерного развития (12%), а представителей финансовой и банковской сфер — тревога за будущее компании (29%). Для представителей сферы рекламы, PR, digital и медиа наиболее «обесточивающими» оказались долгие согласования (28%). Работников сферы образования больше всего удручает работа с бумагами и отчетностью (41%), а представителей творческих профессий — обесценивание результатов (24%).
При этом около половины респондентов (47%) заявили, что знают, как правильно восстанавливать силы, и регулярно делают это. Самыми популярными ответами среди опрошенных стали «отдых за просмотром сериалов» (26%), «спорт» и «физическая активность» (14%), а также «общение с близкими и друзьями» (9%). Кроме того, участники опроса называли прогулки и спа.
Ранее ВЦИОМ также проводил опрос, в ходе которого выяснил, что 88% жителей страны с различной периодичностью испытывают упадок сил. При этом в усталости призналось абсолютное большинство молодежи 18−34 лет — 96−97%.