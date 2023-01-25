В Госдуме сообщили о блокировке блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс

Накануне Лантратова сообщила РИА Новости, что на блогеров заведено административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ.
«Удалось добиться блокировки каналов блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс… как нам стало известно от Росмолодежи, страницы блогеров вскоре будут заблокированы. Уже принято решение об их включении в Единый реестр запрещённых сайтов», — заявила она. При этом по сведениям Лантратовой блогеры «были взволнованы новостью о возбуждении административного дела и предложили подписчикам помочь оплатить им штраф».
«Решение о блокировке однозначно правильное! Деньги-то с кого они собирать планируют? С наших детей? Нет, у них не должно быть такой возможности», — добавила она.
В начале декабря Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить блогеров под псевдонимами Даша Корейка и Хилми Форкс на распространение пропаганды ЛГБТ, трансгендерности, трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих.