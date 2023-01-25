Основатель «Митьков» назвал запрет их лозунга «коммунистическим ужасом»

Шагин рассказал РБК, что журнал «Декоративное искусство» попросил его сделать работу на тему «Поздравительная открытка к праздникам», поэтому он выбрал петербургский праздник День тельняшки (19 августа) и прислал эскиз картины. «Я нарисовал картину, где братки и сестренки празднуют день тельняшки и у них сзади транспарант такой: “Митьки никого не хотят победить!”, наш всем известный слоган», — пояснил художник. Для выставки также был изготовлен печатный баннер с картиной.
Однако потом, по словам Шагина, администрация выставки «замолчала» и не пригласила его на открытие, после чего он решил сам связаться с ней, чтобы приехать и увидеть картину.
«Мне сказали, что картина не висит, что ее запретила директор музея и она где-то в кладовке спрятана. Я спросил, почему раньше не сказали, мне ответили, что не хотели волновать. Действительно, я бы очень переживал. В журнал “Декоративное искусство” прислала бумагу директор музея, что просьба картину изъять в связи с политическим подтекстом. Но картина была утверждена, они подавали все изображения», — рассказал Шагин.
Позднее художник приехал в Москву на закрытие и обнаружил, что на распечатанной копии картины, которая была размещена вместе с другими на трехметровом баннере, лозунг «Митьки никого не хотят победить!» закрасили яркой краской. «Получилось, что эти братки и сестренки идут под коммунистическим транспарантом, что меня, конечно, вообще резануло, ну могли бы закрасить хоть как-то иначе. Какой-то совсем ужас. Я минут 15 пытался это оттереть. Я просто считаю, что это вандализм делать коммунистический ужас. Тем более когда нас запрещали в середине 80-х, последняя цензура была в 1986-м, тогда хоть не закрашивали», — отметил Шагин.
Он добавил, что лозунг «Митьков» придумали почти 40 лет назад и он фигурирует во многих произведениях творческой группы.
Куратор выставки, заместитель главреда журнала «Декоративное искусство» Мария Москвичева заявила РБК, что в музее запрет на картину Шагина объяснили фразой: «Придет какая-то тетенька, напишет в Министерство культуры гневное письмо».
«На вопрос, а что может вызвать гнев, мы не видим ничего в этой работе такого, она связана с философией “Митьков”, которая существует 40 лет c момента основания группы, нам ничего не сказали, не смогли объяснить. Мы их попросили официально дать нам письмо, которое потом каким-то образом попало в СМИ», — заявила Москвичева.
По ее словам, перед выставкой организаторы подали полное описание. «Это все описание и фотографии 20 работ всех, включая работу Мити Шагина. После этого мы подписали договор с музеем, что у нас будет такая выставка. Поэтому они знали еще в ноябре, что работа Мити Шагина будет», — рассказала куратор.
Как отметила Москвичева, картину Шагина попросили снять в день монтажа, выставка открылась без его работы. Произведение вернули художнику.
«Это же новый номер журнала, в нем есть спецпроект, художники специально для нас сделали 20 работ, которые легли в основу открыток, такая забавная мистификация, связанная с эстетикой журнала. Открытки выпущены тиражом, они продаются в музее, кроме Мити Шагина, ее тоже сняли. И есть сами работы разных форматов: керамика, живопись, видеоарт, резьба по дереву. Все эти работы мы привезли, и каждая работа была выставлена с открыткой. Еще раз, мы заключали договор, мы перед тем, как заключить договор, отправили все имиджи всех работ, полное описание выставки», — отметила она.
Ранее «Новая газета» сообщила, что на выставке «Открытика. К 65-летию журнала “Декоративное искусство” во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве изъяли картину “Митьков” по требованию директора музея Елены Титовой. При этом на ее уменьшенной копии на общем стенде надпись закрасили в цвет транспаранта.
РБК направил запрос во Всероссийский музей декоративного искусства.
Петербургская группа «Митьки» сложилась в 1980-е годы и объединила художников, музыкантов, поэтов и писателей. Она была названа в честь Шагина.