12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, как вымирание слонов связано с глобальным потеплением
Эти животные играют ключевую роль в формировании лесного ландшафта.
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Ученые из Сент-Луисского университета (США) выяснили, что окончательная утрата лесных слонов станет чудовищной потерей для африканского биоразнообразия и человечества в целом, поскольку эти животные играют ключевую роль в поддержании африканского леса и его способности улавливать атмосферный углерод. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
В африканском лесу есть два типа деревьев: деревья с легкой древесиной, удерживающей мало углерода, и обогащенные этим элементом деревья с тяжелой древесиной. Первые быстро растут, что позволяет им обогнать конкурентов в борьбе за солнечный свет, поэтому «высокоуглеродные» деревья остаются в тени.
Слоны «прореживают» леса, питаясь ветками малоуглеродных растений. Благодаря этому деревья с плотной древесиной в местах обитания слонов лучше растут и дают крупные плоды, которые животные едят и разносят на многие километры.
Ученые призывают уделить больше внимания проблеме этих уязвимых «лесных садовников», ведь в итоге их исчезновение повлияет на всю Землю.
Недавно нейробиологи из Берлинского университета им. Гумбольдта изучили мозг африканских и азиатских слонов и обнаружили, что у них больше лицевых нейронов, чем у любого другого наземного млекопитающего, включая человека.
Олеся Маевская