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12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, как вымирание слонов связано с глобальным потеплением

Эти животные играют ключевую роль в формировании лесного ландшафта.

Источник: СС0/Mittmac

Ученые из Сент-Луисского университета (США) выяснили, что окончательная утрата лесных слонов станет чудовищной потерей для африканского биоразнообразия и человечества в целом, поскольку эти животные играют ключевую роль в поддержании африканского леса и его способности улавливать атмосферный углерод. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В африканском лесу есть два типа деревьев: деревья с легкой древесиной, удерживающей мало углерода, и обогащенные этим элементом деревья с тяжелой древесиной. Первые быстро растут, что позволяет им обогнать конкурентов в борьбе за солнечный свет, поэтому «высокоуглеродные» деревья остаются в тени.

Слоны «прореживают» леса, питаясь ветками малоуглеродных растений. Благодаря этому деревья с плотной древесиной в местах обитания слонов лучше растут и дают крупные плоды, которые животные едят и разносят на многие километры.

По оценкам исследователей, если лесные слоны исчезнут, то африканские леса, вторые по величине после амазонских, потеряют от шести до девяти процентов своей способности улавливать атмосферный углерод, что может усилить потепление по всей планете.

Ученые призывают уделить больше внимания проблеме этих уязвимых «лесных садовников», ведь в итоге их исчезновение повлияет на всю Землю.

Недавно нейробиологи из Берлинского университета им. Гумбольдта изучили мозг африканских и азиатских слонов и обнаружили, что у них больше лицевых нейронов, чем у любого другого наземного млекопитающего, включая человека.

Олеся Маевская

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