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12:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Аквариумная рыбка украла деньги с кредитки своего владельца

Хозяин питомца «обеднел» на 500 иен.

Источник: Zhengtao Tang/CC0

Портал TechSpot пишет о необычной истории мошенничества с кредитными картами. Домашняя рыбка получила доступ к кредитной карте своего владельца и пополнила счет его учетной записи в Nintendo. За «преступлением» наблюдали сотни зрителей во время прямой трансляции.

Блогер и хозяин рыбки уже не в первый раз демонстрирует аудитории способности своего питомца. Ранее он хотел выяснить, сможет ли рыба пройти компьютерную игру без посторонней помощи. Программное обеспечение следило за ее движениями, когда она плавала по наложенной сетке с входными данными контроллера.

Если рыба останавливалась или меняла направление, соответствующий ввод контроллера регистрировался в игре.

Предыдущий эксперимент был успешнее: в этот раз «игрок» выиграл несколько битв, но спустя 1144 часа игра «вылетела», а рыбка случайно ввела правильную последовательность данных, чтобы добавить 500 иен (около 260 рублей) на счет блогера с его кредитной карты, которая была сохранена в профиле.

Рыба также раскрыла информацию о его кредитной карте всем, кто смотрел трансляцию. Блогер связался с Nintendo и попросил возместить свои 500 иен. В компании отнеслись к ситуации с пониманием и удовлетворили просьбу.

Недавно биологи выяснили, что в неволе аквариумные рыбки становятся каннибалами.

Олеся Маевская

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