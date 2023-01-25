16:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Редкие дальневосточные леопарды попали на видео
Ролик покажут на выставке Национального музея естественной истории.
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Мама и три котенка дальневосточных леопардов из «Земли леопарда» попали на видео, пишет дирекция парка. Видеофиксация котят леопарда — редкое явление: в отличие от взрослых особей, детеныши краснокнижной кошки реже попадают в объективы фотоловушек благодаря осторожности их матерей.
Уникальное видео с дальневосточными леопардами впервые покажут в Париже на выставке Национального музея естественной истории, посвященной кошачьим. Кадры с самкой редчайшей кошки мира и тремя котятами получены в нацпарке «Земля леопарда» на юге Приморья.
Выставка откроется в марте и проработает год. Отдельное внимание будет уделено дальневосточному леопарду — самой редкой в мире большой кошке, которую спасли от исчезновения российские специалисты: с начала века популяция выросла с 35 до 121 особи.
«Видео отлично иллюстрирует, как создание особо охраняемых природных территорий способно реально спасать редких животных от исчезновения и способствовать увеличению их численности. Работа “Земли леопарда” по сохранению дальневосточного леопарда будет показана как пример выдающегося успеха российской природоохранной работы», — отметил Манон Тулемон, один из организаторов выставки в Национальном музее естественной истории.
Недавно один из старейших дальневосточных леопардов попал в фотоловушку в Приморье. По подсчетам сотрудников нацпарка «Земля леопарда», ему уже более 13 лет.
Олеся Маевская