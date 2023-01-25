17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали, что миллионы вирусов ежедневно падают с неба
Но оставаться дома тоже не рекомендуется.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Портал Study finds пишет, что ученые из США, Канады и Испании доказали: миллионы вирусов поднимаются в атмосферу, путешествуют на тысячи километров и снова выпадают на поверхность Земли. «Каждый день более 800 миллионов вирусов оседают на квадратный метр над планетарным пограничным слоем — это 25 вирусов на каждого человека в Канаде», — говорит вирусолог Кертис Саттл.
В рамках исследования ученые нашли генетически похожие вирусы, встречающиеся в самых разных средах по всему миру. Это объясняется тем, что вирус путешествует в атмосфере, прикрепляясь к частицам почвенной пыли и морских брызг.
«Бактерии и вирусы обычно попадают обратно на Землю в результате дождей и проникновения пыли из Сахары. Но дождь менее эффективно удалял вирусы из атмосферы», — добавил соавтор исследования Изабель Рече. Ученые отмечают, что существуют исследования, доказывающие пользу прогулок на свежем воздухе, и рекомендуют чаще выходить из дома.
Недавно группа ученых из Германии, России и Франции заявила, что им удалось оживить вирус, который был погребен во льдах Сибири 48,5 тысяч лет назад.
Олеся Маевская