Редкие дальневосточные леопарды попали на видео Ролик покажут на выставке Национального музея естественной истории.
Фоторепортажи
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
Главное
Спецоперация на Украине
18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: люди способны понять жесты обезьян в 50% случаев

Пока что ученым не ясно, с чем именно это связано.

Источник: AP 2022

В новом исследовании, опубликованном в журнале PLOS Biology, сотрудники Сент-Эндрюсского университета создали онлайн-тест с видеозаписями жестов приматов и показали его 5500 добровольцам. Лучше всего участники распознали движения, показанные шимпанзе (Pan troglodytes) и бонобо (Pan paniscus).

Добровольцам удалось понять приматов более чем в 50% случаев. Отсутствие или расширение контекста не сильно влияли на результаты.

Ученые отмечают, что из результатов их работы нельзя сделать конкретные выводы. Пока неизвестно, является ли способность распознавать жестовый язык приматов результатом эволюции как наследственной черты или же это связано с более высоким интеллектом человека.

Недавно ученые сравнили голосовой аппарат человека и 43 приматов. Оказалось, что в процессе эволюции у людей упростилось строение гортани, благодаря чему мы способны разговаривать.

Олеся Маевская

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунаХорошие новости