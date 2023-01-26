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05:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Акунин написал новый роман про Фандорина

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) написал новый роман про сыщика Эраста Фандорина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова беллетриста в закрытом чате в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, главным героем там будет не сам Фандорин, а его друг Масахиро Сибата. Сыщику же автор оставил роль «второго плана». Название книги писатель не раскрыл.

Акунин утверждает, что роман может выйти уже в этом году. Акунин сообщил, что писал книгу во время болезни.

Ранее сообщалось, что Борис Акунин у россиян стал самым популярным автором в 2022 году. По данным сервиса «ЛитРес», в тройке лидеров также оказались Сергей Лукьяненко и Виктор Пелевин.

В октябре 2022 года Акунин сообщил об исчезновении его имени с театральных афиш. Писатель подчеркнул, что не осуждает театры за их действия, поскольку они сделали тяжелый выбор в пользу дела, несмотря на ущерб для репутации.

В июне московский магазин «Молодая Гвардия» на Полянке убрал с полок книги за авторством Акунина. В ответ издательство «Захаров» решило изъять из магазина все их книги.

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