05:48 (мск), источник: Lenta.Ru
Акунин написал новый роман про Фандорина
Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) написал новый роман про сыщика Эраста Фандорина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова беллетриста в закрытом чате в Telegram.
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По его словам, главным героем там будет не сам Фандорин, а его друг Масахиро Сибата. Сыщику же автор оставил роль «второго плана». Название книги писатель не раскрыл.
Акунин утверждает, что роман может выйти уже в этом году. Акунин сообщил, что писал книгу во время болезни.
Ранее сообщалось, что Борис Акунин у россиян стал самым популярным автором в 2022 году. По данным сервиса «ЛитРес», в тройке лидеров также оказались Сергей Лукьяненко и Виктор Пелевин.
В октябре 2022 года Акунин сообщил об исчезновении его имени с театральных афиш. Писатель подчеркнул, что не осуждает театры за их действия, поскольку они сделали тяжелый выбор в пользу дела, несмотря на ущерб для репутации.
В июне московский магазин «Молодая Гвардия» на Полянке убрал с полок книги за авторством Акунина. В ответ издательство «Захаров» решило изъять из магазина все их книги.