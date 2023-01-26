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06:09 (мск), источник: ТАСС

В отношении Слепакова попросили возбудить уголовное дело из-за его «колыбельной песни»

Фонд защиты национального исторического наследия обратился в Минюст с инициативой о внесении продюсера и артиста в реестр иностранных агентов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении продюсера Семена Слепакова из-за его песни, дискредитирующей Вооруженные силы РФ.

«Мы обратились к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ (“Публичная дискредитация ВС РФ”)», — сказал в четверг ТАСС директор фонда Александр Карабанов.

В среду фонд обратился в Минюст с инициативой о внесении продюсера и артиста Семена Слепакова в реестр иностранных агентов. Поводом для обращения в Минюст и СК РФ стала опубликованная в сети в исполнении музыканта песня, «смысл стихов которой дискредитирует использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а также иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью».

Как уточнял ТАСС Карабанов, документ по аналогичным основаниям был направлен на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

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