11:43 (мск), источник: РБК Life
Мошенница из России Анна Делви запустит кулинарное реалити-шоу
Она будет устраивать званые обеды и беседовать со знаменитостями.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Анна Сорокина, более известная как Анна Делви, которая выдавала себя в США за наследницу крупного состояния и была осуждена, станет центральной фигурой собственного реалити-шоу «Обеденный клуб Делви». Об этом пишет Page Six.
По сценарию, «фальшивая наследница» будет устраивать званые обеды со «знаменитостями, магнатами и блестящими людьми» в своей нью-йоркской квартире в Ист-Виллидж, при этом она по-прежнему находится под домашним арестом. Анна намерена обсуждать с гостями опыт заключенной и планы на будущее по восстановлению своей репутации.
«Нет ничего лучше, чем собрать группу друзей и поделиться с ними жизненными историями и прекрасными кулинарными блюдами», — приводит издание слова 32-летней мошенницы.
Среди гостей Делви, как она заявила, ожидаются певица Мадонна, миллиардер и предприниматель Илон Маск, сербская художница Марина Абрамович и даже министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.
Шоу спродюсирует компания Butternut, ориентированная на продукты питания. Недавно долю в ней приобрела медиакомпания Wheelhouse Entertainment телеведущего Джимми Киммела. По словам адвоката Делви Дункана Левина, она работает над проектом реалити-шоу, чтобы избавиться от ярлыка мошенницы и показать людям другой образ, нежели тот, что представили в сериале Netflix «Изобретая Анну» (в основу телешоу легли поступки Делви).
Анна Сорокина родилась в подмосковном Домодедово в 1991 году, а в 2007-м вместе с родителями перебралась в Германию, откуда в 2013 году переехала в США. В Штатах девушка начала заводить знакомства в деловых и светских кругах, выдавая себя за наследницу многомиллионного состояния и набирая многочисленные долги. Также она пользовалась услугами дорогих отелей и ресторанов, не оплачивая их.
В 2017 году Сорокину арестовали за мошенничество и кражу услуг на сумму более $200 тыс. В мае 2019 года приговорили к тюремному заключению и крупному штрафу. В феврале 2021 года Делви вышла на свободу за хорошее поведение, однако уже в марте Сорокину задержали за нарушение визового режима. Второй раз из заключения она вышла в октябре 2022 года с предписанием полного отказа от соцсетей (с помощью которых в том числе она создавала свой лживый имидж) и пребывания под домашним арестом в ожидании депортации, которую она пытается оспорить.