12:00 (мск), источник: РБК Life
Как снизить риск отравлений. Эпидемиологи назвали правила уборки на кухне
Инструкция от Роспотребнадзора.
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Начинать уборку на кухне следует с верхних шкафов, постепенно опускаясь вниз, при этом не стоит использовать агрессивные чистящие средства, чтобы не повредить поверхности. Правила уборки кухни перечислили в Роспотребнадзоре со ссылкой на материалы Института дезинфектологии ФБУН «ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана», пояснив, что их соблюдение поможет снизить риски пищевых отравлений.
Для холодильника, по словам экспертов, необходимо использовать средства для дезинфекции бытовой техники, а чистку проводить, вынимая из него все полки и ящики. «Вымойте с мылом или обработайте дезинфицирующими средствами для ухода за мебелью дверные ручки и ручки шкафов, тумбочек и комодов. Протрите салфеткой с антисептиком выключатели. Кухонные столы обработайте особенно тщательно», — говорится в сообщении ведомства.
Кухонную посуду и столовые приборы следует вымыть в горячей воде (не ниже 45°С) с использованием моющего средства, затем ополоснуть кипятком и высушить. При использовании посудомоечной машины дополнительная обработка посуды не требуется, пояснили специалисты.
«Пластмассовые ершики и щетки после окончания работы очищают, промывают в горячей воде с добавлением моющих средств и промывают в проточной воде, хранят в специально выделенном месте. Если все-таки удобно пользоваться губками, после мытья посуды их рекомендуется промыть и в течение минуты прогреть в микроволновой печи. Менять губки рекомендуется не реже одного раза в неделю, так как после обработки в СВЧ-печи структура губки может измениться», — предупредили в Роспотребнадзоре.
Во время приготовления блюд также необходимо соблюдать следующие правила:
Ранее о посуде и тщательной уборке эпидемиологи напомнили на случай, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусной инфекцией. В такой ситуации заболевшему следует выделить отдельные тарелки, кружки и ложки, а помещения часто проветривать и дезинфицировать. Больной (по возможности) должен находиться в отдельной комнате, контакты между ним и детьми и пожилыми членами семьи следует сократить до минимума.