Исследование: люди способны понять жесты обезьян в 50% случаев Пока что ученым не ясно, с чем именно это связано
Фоторепортажи
26Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»
13Лучшие снимки ушедшего года
Главное
Спецоперация на Украине
13:03 (мск), источник: Газета.Ру

Кардиологи обнаружили, что сельская жизнь может быть вредна для сердца

Ученые из Университета Вандербильта выяснили, что у взрослых, проживающих в сельской местности США, риск развития сердечной недостаточности на 19% выше, чем у их городских сверстников.

Источник: Freepik

Исследование опубликовано в JAMA Cardiology.

Исследователи проанализировали данные долгосрочного исследования здоровья взрослых на юго-востоке США. Они оценили частоту случаев сердечной недостаточности среди сельских и городских жителей в 12 штатах. За популяцией, включавшей 27 тысяч взрослых без сердечной недостаточности, наблюдали в течение примерно 13 лет.

В целом риск сердечной недостаточности у сельских жителей был примерно на 19% выше, чем у городских. Среди сельских чернокожих мужчин риск сердечной недостаточности на 34% выше, чем у городских чернокожих мужчин. При этом для чернокожих женщин жизнь в сельской местности повышала риск на 18%, а для белых женщин — на 22%.

Точные причины этих различий неясны и все еще изучаются. Исследователи считают, что здесь может быть задействовано множество факторов, в том числе структурный расизм, неравенство в доступе к медицинскому обслуживанию и нехватка продуктовых магазинов, в которых продаются недорогие и здоровые продукты.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Никита Кукушкин признался, что повестка из военкомата послужила причиной отъезда из России
Людмила Поргина рассказала о последних словах Караченцова
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровьенаука