Кардиологи обнаружили, что сельская жизнь может быть вредна для сердца

Исследование опубликовано в JAMA Cardiology.
Исследователи проанализировали данные долгосрочного исследования здоровья взрослых на юго-востоке США. Они оценили частоту случаев сердечной недостаточности среди сельских и городских жителей в 12 штатах. За популяцией, включавшей 27 тысяч взрослых без сердечной недостаточности, наблюдали в течение примерно 13 лет.
В целом риск сердечной недостаточности у сельских жителей был примерно на 19% выше, чем у городских. Среди сельских чернокожих мужчин риск сердечной недостаточности на 34% выше, чем у городских чернокожих мужчин. При этом для чернокожих женщин жизнь в сельской местности повышала риск на 18%, а для белых женщин — на 22%.
Точные причины этих различий неясны и все еще изучаются. Исследователи считают, что здесь может быть задействовано множество факторов, в том числе структурный расизм, неравенство в доступе к медицинскому обслуживанию и нехватка продуктовых магазинов, в которых продаются недорогие и здоровые продукты.