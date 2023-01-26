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15:40 (мск), источник: ТАСС

В РПЦ предложили не проводить женщинам аборты без медпоказаний, если нет согласия супруга

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает ввести норму, по которой для искусственного прерывания беременности по желанию замужней женщине необходимо не только ее собственное решение, но и согласие ее мужа.

Источник: РИА "Новости"

В законодательстве нужно также предусмотреть обязательное психологическое консультирование и демонстрацию сердцебиения плода, заявил в четверг председатель комиссии священник Федор Лукьянов.

Мы предлагаем сегодня в качестве шага в сторону ограничения абортов, разумного, мы понимаем, что государство может лишь постепенно идти в эту сторону, но мы должны двигаться в этом направлении. Искусственное прерывание беременности по желанию женщины должно проводиться при наличии добровольного согласия не только самой женщины, но и ее мужа.

Федор Лукьянов
священник

«Необходимо, чтобы оно проводилось после обязательного доабортного психологического консультирования, и это должно быть закреплено в законе, а также ультразвукового исследования, демонстрации сердцебиения плода человека», — сказал он на круглом столе Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в рамках XXХI Международных Рождественских образовательных чтений.

Лукьянов отметил, что к медицинским показаниям для искусственного прерывания беременности можно отнести именно угрозу здоровья матери, а не ребенка, так как перинатальный скрининг не всегда дает верный результат.

Также, по его мнению, нужно предусмотреть уголовную и административную ответственность за незаконное проведение искусственного прерывания беременности и рекламу абортов.

«75% медикаментозных абортов происходит в частных клиниках, и с этим тоже нужно бороться. Не проводится доабортное консультирование, не соблюдается неделя тишины, аборт можно договориться сделать в день обращения женщины, что нарушает все законы, и частные клиники здесь держат пальму первенства. Если мы остановим там производство абортов, то мы с вами получим возможность на уровне государства в лучшей степени контролировать хотя бы это негативное явление», — пояснил священник.

Также председатель комиссии призвал государство признать искусственное прерывание беременности по желанию женщины «социально негативным явлением». «Необходимо, чтобы государство продекларировало, что оно относится к абортам как к негативному, асоциальному, антигуманному явлению, которое наносит ущерб репродуктивному потенциалу и здоровью нашего народа», — добавил он.

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