В РПЦ предложили не проводить женщинам аборты без медпоказаний, если нет согласия супруга

В законодательстве нужно также предусмотреть обязательное психологическое консультирование и демонстрацию сердцебиения плода, заявил в четверг председатель комиссии священник Федор Лукьянов.
«Необходимо, чтобы оно проводилось после обязательного доабортного психологического консультирования, и это должно быть закреплено в законе, а также ультразвукового исследования, демонстрации сердцебиения плода человека», — сказал он на круглом столе Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в рамках XXХI Международных Рождественских образовательных чтений.
Лукьянов отметил, что к медицинским показаниям для искусственного прерывания беременности можно отнести именно угрозу здоровья матери, а не ребенка, так как перинатальный скрининг не всегда дает верный результат.
Также, по его мнению, нужно предусмотреть уголовную и административную ответственность за незаконное проведение искусственного прерывания беременности и рекламу абортов.
«75% медикаментозных абортов происходит в частных клиниках, и с этим тоже нужно бороться. Не проводится доабортное консультирование, не соблюдается неделя тишины, аборт можно договориться сделать в день обращения женщины, что нарушает все законы, и частные клиники здесь держат пальму первенства. Если мы остановим там производство абортов, то мы с вами получим возможность на уровне государства в лучшей степени контролировать хотя бы это негативное явление», — пояснил священник.
Также председатель комиссии призвал государство признать искусственное прерывание беременности по желанию женщины «социально негативным явлением». «Необходимо, чтобы государство продекларировало, что оно относится к абортам как к негативному, асоциальному, антигуманному явлению, которое наносит ущерб репродуктивному потенциалу и здоровью нашего народа», — добавил он.