14:12 (мск), источник: РБК Life
Роструд объяснил понятие «гибкого режима рабочего времени»
Работай, со скольки хочешь. Да, так можно. Если не возражает работодатель.
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Начинать и заканчивать работу по своему усмотрению. Да, так можно, рассказали в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) о гибком режиме рабочего времени. Главное, отработать положенное соглашением с работодателем время (продолжительность которого тоже может варьироваться) и присутствовать на работе в обозначенные договором часы.
Как пояснили в Роструде, режим гибкого рабочего времени может устанавливаться, при приеме на работу — тогда он фиксируется трудовым договором. Если же такой гибкий режим устанавливается уже действующему сотруднику, то с ним заключается дополнительное соглашение.
В ведомстве перечислили, что подразумевает под собой режим гибкого рабочего времени:
О конкретной продолжительности составных частей гибкого режима труда между собой договариваются сами работник и работодатель и фиксируют это в соглашении.
Ранее в Роструде назвали пять причин для заключения трудового договора:
Документ должен содержать обязательные сведения о работнике и работодателе от контактных данных и ИНН до места и даты заключения трудового договора. Есть нюансы таких соглашений, например, по договору с тренером, он обязан принимать меры, чтобы спортсмен не нарушал антидопинговых правил. Спортсмену контрактом работодатель обеспечивает тренировки и участие в соревнованиях. В договоре со спасателем должны быть прописаны его социальные льготы и режим труда. А иностранному высококвалифицированному специалисту и членам его семьи договором обязательно предусматривается медицинское страхование.