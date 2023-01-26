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14:12 (мск), источник: РБК Life

Роструд объяснил понятие «гибкого режима рабочего времени»

Работай, со скольки хочешь. Да, так можно. Если не возражает работодатель.

Источник: Reuters

Начинать и заканчивать работу по своему усмотрению. Да, так можно, рассказали в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) о гибком режиме рабочего времени. Главное, отработать положенное соглашением с работодателем время (продолжительность которого тоже может варьироваться) и присутствовать на работе в обозначенные договором часы.

Как пояснили в Роструде, режим гибкого рабочего времени может устанавливаться, при приеме на работу — тогда он фиксируется трудовым договором. Если же такой гибкий режим устанавливается уже действующему сотруднику, то с ним заключается дополнительное соглашение.

В ведомстве перечислили, что подразумевает под собой режим гибкого рабочего времени:

  • переменное (гибкое) время в начале и конце рабочего дня (смены);

    «Определена только общая продолжительность рабочего дня (смены) — работник вправе начинать и заканчивать работу по своему усмотрению с сохранением за работодателем фактической возможности вести учет рабочего времени», — пояснили специалисты.
  • фиксированное время — время обязательного присутствия на работе;

    «Это основная часть времени, в течение которой работник, работающий в режиме гибкого рабочего времени, обязан присутствовать на рабочем месте», — отметили в ведомстве.
  • перерыв для питания и отдыха, который разделяет фиксированное время на две примерно равные части. При этом перерыв не включается в рабочее время и должен быть не менее 30 минут и не более 2 часов.

О конкретной продолжительности составных частей гибкого режима труда между собой договариваются сами работник и работодатель и фиксируют это в соглашении.

Ранее в Роструде назвали пять причин для заключения трудового договора:

  • соблюдение условий охраны труда, в том числе режима труда и отдыха;
  • выплата заработной платы в полном объеме в соответствии с условиями договора;
  • фиксирование трудового стажа и отчисления в Соцфонд;
  • оплата периодов временной нетрудоспособности, командировок;
  • оплата ежегодного отпуска, выходного пособия.

Документ должен содержать обязательные сведения о работнике и работодателе от контактных данных и ИНН до места и даты заключения трудового договора. Есть нюансы таких соглашений, например, по договору с тренером, он обязан принимать меры, чтобы спортсмен не нарушал антидопинговых правил. Спортсмену контрактом работодатель обеспечивает тренировки и участие в соревнованиях. В договоре со спасателем должны быть прописаны его социальные льготы и режим труда. А иностранному высококвалифицированному специалисту и членам его семьи договором обязательно предусматривается медицинское страхование.

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