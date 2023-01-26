14:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли лекарство, способное продлить жизнь
И качественно улучшить процесс старения.
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Результаты новозеландского исследования, в рамках которого проверялось действие пищевой добавки используемого ингибитора PI3K p110α, показали, что она продлевает продолжительность жизни самок и самцов лабораторных мышей. Работа опубликована в научном журнале Nature Aging.
Мышей разделили на группы: первая была на диете, а вторая — на диете, но с добавлением препарата. Грызуны, употреблявшие пищевую добавку, не только прожили дольше, но и показали некоторые признаки улучшения здоровья в пожилом возрасте, к примеру, улучшение координации и силы. Тем не менее, исследователи с осторожностью относятся к применению на людях этого препарата, поскольку у мышей были и некоторые негативные маркеры старения, такие как снижение костной массы.
«Старение — это не только продолжительность жизни, но и ее качество», — говорит научный сотрудник доктор Крис Хеджес. Ученые были довольны результатом опыта, потому что это лечение не только увеличило продолжительность жизни мышей, но и показало много признаков более здорового старения. Сейчас ученые работают над улучшением этого процесса.
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Олеся Маевская