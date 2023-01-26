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14:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли лекарство, способное продлить жизнь

И качественно улучшить процесс старения.

Источник: AP 2022

Результаты новозеландского исследования, в рамках которого проверялось действие пищевой добавки используемого ингибитора PI3K p110α, показали, что она продлевает продолжительность жизни самок и самцов лабораторных мышей. Работа опубликована в научном журнале Nature Aging.

Сотрудники Оклендского университета, проводившие исследование, пришли к выводу о том, что прием препарата здоровыми мышами среднего возраста (один год), который используется в настоящее время для лечения рака, может увеличить продолжительность их жизни в среднем на 10% — примерно до трех лет.

Мышей разделили на группы: первая была на диете, а вторая — на диете, но с добавлением препарата. Грызуны, употреблявшие пищевую добавку, не только прожили дольше, но и показали некоторые признаки улучшения здоровья в пожилом возрасте, к примеру, улучшение координации и силы. Тем не менее, исследователи с осторожностью относятся к применению на людях этого препарата, поскольку у мышей были и некоторые негативные маркеры старения, такие как снижение костной массы.

«Старение — это не только продолжительность жизни, но и ее качество», — говорит научный сотрудник доктор Крис Хеджес. Ученые были довольны результатом опыта, потому что это лечение не только увеличило продолжительность жизни мышей, но и показало много признаков более здорового старения. Сейчас ученые работают над улучшением этого процесса.

Недавно ученые доказали, что управление эмоциями может предотвратить старение мозга. Лучше всего в этом поможет медитация.

Олеся Маевская

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