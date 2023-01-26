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16:04 (мск), источник: РАПСИ

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность издания «Медуза»

МОСКВА, 26 янв — РАПСИ. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России издания «Медуза» (внесено в реестр СМИ-иноагентов), сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) “Medusa Project” (“Проект Медуза”), Латвийская Республика», — говорится в сообщении ГП.

Ведомством установлено, что деятельность издания представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

В июне 2021 года Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение зарегистрированного в Латвии издания «Медуза» в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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