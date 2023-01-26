16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найденная учеными из США окаменелость объяснила происхождение амфибий
По мнению экспертов, ее возраст составляет около 220 миллионов лет.
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Изучая фрагменты челюстей и костей безногих беспозвоночных существ под названием червяги, обнаруженных в национальном парке Петрифайд-Форест, американские палеонтологи приблизились к тайне происхождения амфибий. Червяги — это один из отрядов позвоночных земноводных, внешне очень похожих на червей и угрей, но в отличие от них они не обладают скелетом и не имеют жабр. Они очень малочисленны, но их изучение крайне важно для понимания эволюции жизни, пишут авторы в своем исследовании, опубликованном в Nature.
Находка была сделана учеными из Технологического университета Виргинии на территории штата Аризона. Найденные породы образовались в конце триасового периода и содержат множество следов древней жизни, в том числе ранее неизвестный вид безногих амфибий. Червяга назвали Funcusvermis gilmorei в честь песни «Веселый червь» (англ. Funky worm) группы Ohio Players и известного американского палеонтолога Неда Гилмора.
Возраст этих окаменелостей, по словам исследователей, составляет около 220 миллионов лет, что отодвигает ранее предполагаемое время появления червяг примерно на 35 миллионов лет в прошлое. В отличие от современных безногих амфибий, Funcusvermis gilmorei были значительно больше похожи на лягушек и тритонов, а их ближайшими родичами были так называемые диссофоридные темноспондилы — вымершие амфибии, которые являются предположительными предками современных бесхвостых земноводных. Открытие нового вида указывает на то, что диссофоридные темноспондилы и их ближайшие родичи были также предками и безногих амфибий.
Недавно ученые выяснили, для чего позвоночным нужна яркая окраска. Для этого исследователи проанализировали данные о 1824 видах наземных позвоночных.
Олеся Маевская