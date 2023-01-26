18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США медведь сделал сотни «селфи» при помощи фотоловушки
Камера снимала его несколько часов.
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Камера слежения за дикой природой в Колорадо сделала 400 селфи медведя за ночь, пишет UPI. Участники организации Boulder Open Space and Mountain Parks (Дирекция открытых пространств и горных парков Боулдера) сообщили о том, что всего было сделано 580 снимков.
«Это мило, — сказали специалисты. — Мы удалим эти фотографии позже». Это не единственная камера, расположенная в лесу: всего девять фотоловушек помогают исследователям как можно больше узнать о разнообразии природы этого района.
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Олеся Маевская