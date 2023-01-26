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18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США медведь сделал сотни «селфи» при помощи фотоловушки

Камера снимала его несколько часов.

Камера слежения за дикой природой в Колорадо сделала 400 селфи медведя за ночь, пишет UPI. Участники организации Boulder Open Space and Mountain Parks (Дирекция открытых пространств и горных парков Боулдера) сообщили о том, что всего было сделано 580 снимков.

«Это мило, — сказали специалисты. — Мы удалим эти фотографии позже». Это не единственная камера, расположенная в лесу: всего девять фотоловушек помогают исследователям как можно больше узнать о разнообразии природы этого района.

Недавно брачный зов амурского тигра попал на видео в Сихотэ-Алинском заповеднике. Услышать его — большая редкость.

Олеся Маевская

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