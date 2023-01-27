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01:34 (мск), источник: Газета.Ру

Москалькова заявила о договоренности по тяжелораненым с омбудсменом Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила о том, что с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом была достигнута договоренность по передаче списков тяжелораненых военнопленных.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Она пишет, что до этого вместе с турецким коллегой Шерефом Малкочем они смогли решить ряд вопросов по взаимному возвращению домой удерживаемых гражданских лиц.

«Продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации», — заявила Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека Россия Татьяна Москалькова призвала ООН и МККК потребовать от Украины отказаться от пыток.

Она призвала международные организации незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.

Данила Титоренко

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