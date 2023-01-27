Москалькова заявила о договоренности по тяжелораненым с омбудсменом Украины

Она пишет, что до этого вместе с турецким коллегой Шерефом Малкочем они смогли решить ряд вопросов по взаимному возвращению домой удерживаемых гражданских лиц.
«Продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации», — заявила Москалькова.
Ранее уполномоченный по правам человека Россия Татьяна Москалькова призвала ООН и МККК потребовать от Украины отказаться от пыток.
Она призвала международные организации незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.