15:14 (мск), источник: РБК Life
Назван самый популярный вокзал в России
Пассажиров за год оказалось в 10 раз больше, чем населения Москвы.
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Ярославский вокзал Москвы стал самым популярным в 2022 году, рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (один из 16 территориальных филиалов «Российских железных дорог»). Он оказался лидером по пассажиропотоку среди всех вокзалов.
В прошлом году с Ярославского вокзала столицы отправились почти 26 млн пассажиров, 23 млн из них воспользовались пригородными электропоездами и около 2,7 млн — поездами дальнего следования. Отсюда ходят электрички в подмосковные Мытищи, Пушкино, Софрино, Красноармейск, Сергиев Посад, Александров, Болшево, Подлипки и другие столичные пригороды. Дальние поезда прибывают и отправляются с этого вокзала в Забайкалье (Чита), республики Хакасия (Абакан) и Коми (Воркута), на Дальний Восток (Владивосток), в Приволжье (Киров), города Золотого кольца России и в других направлениях.
Как отметили в компании, всего в прошлом году со столичных вокзалов уехали на поездах около 131,4 млн человек, что в десять раз больше населения Москвы и в 15 раз — населения Подмосковья. По сравнению с предыдущим годом показатель общего пассажиропотока вырос на 6%. Всего в столице действует десять вокзалов, самый новый из них (Восточный) был открыт в мае 2021 года и объединил курское направление железной дороги, станции метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК).
Ранее в «Российских железных дорогах» объявили о скидках на билеты в купейные вагоны, которыми могут воспользоваться пожилые люди старше 60 лет. Приобрести билеты по акции можно только на поездки в определенные календарные периоды 2023 года:
В РЖД особо отметили, что приобрести такие льготные билеты можно не позднее чем за семь дней до даты поездки.