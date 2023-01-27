11:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Геккон преодолел путь из Египта в Британию в пакете с клубникой
Размеры путешественника совсем малы.
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Англичанка Никата Моран, купившая упаковку клубники в местном магазине, обнаружила в ней геккона. Портал UPI сообщает, что крохотное пресмыкающееся проделало путь в 3 тысячи миль (более 4,8 тысяч километров) из Египта.
Моран сказала, что фрукты пролежали в холодильнике около двух часов, прежде чем она заметила «безбилетника». Инспектор Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) отметил, что геккон совсем маленький, скорее всего, детеныш, судя по его размерам (около 2,5 сантиметров).
Геккона доставили в ветеринарный центр Эшли. Путешественник цел и здоров, не считая хвоста, который отвалился во время транспортировки в упаковке с клубникой.
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Олеся Маевская