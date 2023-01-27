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14:48 (мск), источник: Вокруг Света

В могиле молодой древнерусской девушки нашли редкую вышивку по золоту

Археологи изучили находку из поселения древнерусской знати.

Источник: Институт археологии РАН

Археологи Российской академии наук во время раскопок средневекового селища во Владимирской области обнаружили редчайший образец вышивки на золототканой ленте. На головном уборе золотными и шелковыми нитями изображены фигуры Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи. Такая традиция существовала еще в домонгольской Руси, причем не у монахов: таким образом миряне демонстрировали принадлежность к православию.

Средневековое селище Чаадаево-5 под Муромом открыли в 2020 году при осмотре археологами местности перед строительством трассы. Исследователи выяснили, что его населяла в основном знать. Хоронили жителей за усадьбами, на участке, отделенном частоколом и пустырем. В этом некрополе, в погребении молодой женщины 16−25 лет, и был найден небольшой лоскут текстиля с берестой.

Изначально, было неясно, что именно представляет собой фрагмент. Его передали специалистам по текстилю Института археологии РАН для реставрации и изучения. После бережной очистки от грунта и обработки специальными растворами оказалось, что это кусок золототканой ленты, сшитый с темной шелковой тканью. Под ними, скорее всего, была подкладочная ткань, а береста служила твердой основой.

На фрагменте стала видна вышитая композиция с тремя фигурами высотой примерно 5 см — деисусный чин, то есть ряд из трех образов, где в центре благословляющий Иисус Христос, а по сторонам от него с молитвенно сложенными руками Богородица и Иоанн Креститель.

По оценкам экспертов, по золототканой ленте было в разы сложнее вышивать, чем по обычной ткани. Это требовало большего мастерства и опыта: а сама вышивка выполнена с ювелирной тонкостью и изяществом.

Фигурки высотой менее мизинца вышиты мельчайшими, миллиметровыми стежками, мастерица использовала шелковые нити различных цветов и золотные нити.

Ирина Елкина
научный сотрудник отдела археологии Московской Руси

«Для подчеркивания линий драпировок одежды, наклона голов, изображения лиц использовала разнообразные приемы шитья: по настилу, “напроём”, “в раскол” по форме, стебельчатый шов».

Какого цвета были нити, использованные мастерицей, сейчас не видно. Это предстоит установить в дальнейших исследованиях, как и технологию изготовления золотной нити. Но, по словам ученых, уже можно представить, как на сверкающем золотом фоне смотрелись яркие фигуры. Эксперты предполагают, что шитье украшало головной убор — очелье, принадлежавший состоятельной женщине.

В XI—XII вв.еках золотное шитье и золототканые ленты для декора были распространены и в Европе, и в Византии, и на Руси. Хотя такие ленты были дорогими, на Руси их могла себе позволить не только знать, но и простые горожане и селяне — для украшения праздничной одежды. Так, фрагменты украшений найдены в Суздале, Старой Рязани, Костроме, Плесе и на других некрополях домонгольского времени.

Однако ленты с вышивкой, особенно с изображениями фигур, встречается крайне редко. По оценке экспертов, с находкой из-под Мурома по мастерству может сравниться только одна вышивка — на поручах преподобного Варлаама Хутынского, она хранится в Новгородском музее-заповеднике.

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