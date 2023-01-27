16:49 (мск), источник: РБК
Россияне назвали продукты, на которые наиболее заметно выросли цены
Среди продуктов с наиболее заметным ростом цен опрошенные ФОМ назвали мясо, молоко и рыбу.
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Более трети россиян заметили рост цен за последний месяц на мясо (35%), около трети — на молоко и молочные продукты, а также на рыбу и морепродукты (по 29%), следует из результатов опроса Фонда Общественное Мнение (ФОМ).
Опрос «ФОМнибус» проводился
По 18% заметили рост цен на сахар и плодово-овощную продукцию, по 16% — на растительное масло, а также на крупы и макаронные изделия. 12% обратили внимание на подорожание алкоголя.
Среди непродовольственных товаров больше всего россиян заметили подорожание лекарств (33%), а среди услуг — ЖКХ (38%).
В конце января Росстат назвал самые подорожавшие и подешевевшие товары и услуги по итогам 2022 года. Наибольший рост цен пришелся на поездки за рубеж, йод и средства гигиены. Подешевели больше всего овощи из «борщевого набора» и товары для стройки. В целом годовая инфляция, по оценке ведомства, составила в прошлом году 11,9%, что оказалось значительно ниже прогнозов начала года.