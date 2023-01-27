18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.
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M1 Abrams — основной боевой танк США, который производится компанией General Dynamics Land Systems с 1980 года. За последние 42 года разработано порядка 24 модификаций. Leopard 2 разработан Krauss-Maffei и стоит на вооружении c 1979 года.
Российские военные нанесли массированный удар по системе энергетики Украины, сорвав при этом перевозки вооружений и боеприпасов для ВСУ, сообщили в Минобороны.
Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.
Когда обсуждаются меры наказания в виде конфискации имущества, речь идет о гражданах, которые «поливают грязью» РФ. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты.
В 2023 году в России ожидаются очередные военные сборы. Главная интрига: призовут ли тех, кто не служил. Госдума уже обсуждает такой вариант.
Ошибка пилота в условиях сильного тумана стала причиной крушения вертолета в Броварах Киевской области, в результате которого погибло руководство Министерства внутренних дел Украины.