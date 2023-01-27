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Спецоперация на Украине
18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.

Германия и США отправят на Украину танки Leopard и Аbrams. Чем они опасны?

M1 Abrams — основной боевой танк США, который производится компанией General Dynamics Land Systems с 1980 года. За последние 42 года разработано порядка 24 модификаций. Leopard 2 разработан Krauss-Maffei и стоит на вооружении c 1979 года.

ВС России ракетным ударом сорвали перевозки оружия ВСУ на фронт

Российские военные нанесли массированный удар по системе энергетики Украины, сорвав при этом перевозки вооружений и боеприпасов для ВСУ, сообщили в Минобороны.

Латвия и Эстония понизят уровень дипломатических отношений с Россией

Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.

В Госдуме изучают возможность конфискации имущества уехавших россиян

Когда обсуждаются меры наказания в виде конфискации имущества, речь идет о гражданах, которые «поливают грязью» РФ. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты.

В России пройдут военные сборы: что ждет неслуживших

В 2023 году в России ожидаются очередные военные сборы. Главная интрига: призовут ли тех, кто не служил. Госдума уже обсуждает такой вариант.

Названа причина крушения вертолета с руководством МВД Украины

Ошибка пилота в условиях сильного тумана стала причиной крушения вертолета в Броварах Киевской области, в результате которого погибло руководство Министерства внутренних дел Украины.

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