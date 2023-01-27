Редкие дальневосточные леопарды попали на видео Ролик покажут на выставке Национального музея естественной истории.
Фоторепортажи
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
Главное
Спецоперация на Украине
21:24 (мск), источник: Газета.Ру

Минюст РФ включил в реестр иноагентов лидера Little Big Прусикина и поэтессу Серенко

Министерство юстиции РФ включил в реестр иностранных агентов лидера группы Little Big Илью Прусикина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Согласно сообщению, 27 января в список иноагентов также попали журналист Фидель Агумава, президент Объединения буддистов Калмыкии Омбадыков Эрдни-Басан, татарский правозащитник Рафис Кашапов, а также акционистка и поэтесса Дарья Серенко.

Кроме того, в реестр были включены общество с ограниченной ответственностью «Философия ненасилия» и Фонд развития цифровых прав.

Ранее православные активисты движения «Сорок Сороков» написали заявление в Следственный комитет России на Илью Прусикина из-за его «сатанинского ритуала», когда лидер Little Big катался на скейтборде в виде креста.

20 января в список иностранных агентов попали певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) и основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Также в перечень были включены Антон Устимов, Дарья Беседина, Ибрагим Яганов, Вадим Харченко, а также проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK».

Павел Зубов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юлию Тимошенко заметили в Дубае
Фатеева прокомментировала нежелание Пугачевой выходить на сцену
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта