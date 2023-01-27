Минюст РФ включил в реестр иноагентов лидера Little Big Прусикина и поэтессу Серенко

Согласно сообщению, 27 января в список иноагентов также попали журналист Фидель Агумава, президент Объединения буддистов Калмыкии Омбадыков Эрдни-Басан, татарский правозащитник Рафис Кашапов, а также акционистка и поэтесса Дарья Серенко.
Кроме того, в реестр были включены общество с ограниченной ответственностью «Философия ненасилия» и Фонд развития цифровых прав.
Ранее православные активисты движения «Сорок Сороков» написали заявление в Следственный комитет России на Илью Прусикина из-за его «сатанинского ритуала», когда лидер Little Big катался на скейтборде в виде креста.
20 января в список иностранных агентов попали певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) и основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Также в перечень были включены Антон Устимов, Дарья Беседина, Ибрагим Яганов, Вадим Харченко, а также проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK».