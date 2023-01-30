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05:59 (мск), источник: Аргументы и факты

Индексация соцвыплат и квартиры льготникам. Что ждёт россиян в феврале?

В феврале 2023 года вступят в силу законы, которые повлияют на разные категории россиян: получателей социальных выплат, провайдеров, людей, которые имеют право на получение льготного жилья.

Источник: Агентство «Москва»

Также заработает новый порядок входа на портал госуслуг. Что именно изменится в феврале — читайте в подборке aif.ru.

Вырастет размер выплат и пособий

С 1 февраля будет проиндексировано большое количество социальных пособий и выплат — всего около 40 наименований. В этот список входят, например, единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком и маткапитал. Размер повышения привязан к индексу потребительских цен — соцвыплаты должны стать больше настолько, насколько изменился уровень инфляции — в 2022 году он достиг 11,9%. С учетом роста цен, например размер минимального пособия по уходу за ребенком вырастет с 7 600 рублей до 8 500 рублей, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС получат на 400 рублей больше — 3 500 рублей.

За плохой интернет начнут штрафовать

С 1 февраля вступает в силу ст. 13.43 КоАП РФ, внесение которой в кодекс одобрили еще в 2021 году. Новая норма вводит ответственность для провайдеров и других организаций, ответственных за состояние сети. Теперь в случаях, когда ответственная организация или конкретный человек не сможет обеспечить нормальную работу интернета (устойчивое соединение) его можно будет привлечь к административной ответственности в виде штрафа:

  • для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от пяти до 10 тысяч рублей;
  • для ИП — от 10 до 20 тысяч;
  • для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Квартиры, не нужные военным, передадут льготникам

В рамках федеральной целевой программы «Жилище» предусмотрена покупка жилья военнослужащим, уволенным в запас. Как сообщал Минстрой и было указано в пояснительной записке к законопроекту, в ряде ситуаций бюджетные деньги были потрачены, но военнослужащие не были заинтересованы в этом жилье или не доживали по естественным причинам. Ранее закон не предполагал передачу прав на такие квартиры другим людям, но с 4 февраля 2023 года невостребованное жилье регионы смогут передавать льготникам и больше не содержать его за счет собственных средств. К льготным категориям относятся ветераны и члены их семей, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, семьи с детьми-инвалидами и т. д.

Расширят перечень жизненно необходимых лекарств

В список жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, которые льготники получают за счет бюджета правительством в конце 2022 года были внесены изменения. Список с новыми позициями вступит в силу 28 февраля 2023 года. Перечень пополнился лекарствами от ВИЧ и острого лимфобластного лейкоза, заболеваний сердца, антибактериальными средствами. Интересно, что из списка исключили популярный «Мельдоний». Как заявлял председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев aif.ru, говоря о необходимости исключения препарата из льготного списка: «Его эффективность никому не известна и не доказана в серьёзных исследованиях. А кроме того, он приравнен к допингу».

На «Госуслуги» можно будет войти новым способом

С 1 февраля россияне смогут использовать новый способ входа в личный кабинет «Госуслуг» — по биометрическим данным вдобавок к уже имеющимся логину и паролю, а также отпечатку пальца — эту возможность предоставляют смартфоны с соответствующим функционалом. Пользоваться биометрией смогут только те, кто предоставил свои данные — фото для 3D-образа и запись голоса — в Единую биометрическую систему. Биометрические данные нужны, чтобы идентифицировать человека. Они считаются наиболее защищенными от подделок, но эксперты рекомендуют использовать этот способ входа вместе с традиционным паролем.

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